偏鄉代理教師多 台師大與博幼合作助「素人」蛻變

偏鄉學校代理教師比率較高，許多人較缺乏經驗，台灣師範大學PASSION團隊和博幼基金會合作，透過系統化教材教法、實作演練與持續的觀議課陪伴，協助偏鄉教育「素人」蛻變。

台師大今天舉辦記者會，校長宋曜廷指出，高中職與國中小平均約每5至6名教師中，就有1名是代理代課教師，其中未具教師證、未受過正式教學專業訓練的代理教師，在國中占約3成、國小更超過5成。必須透過適當機制協助教育現場的「素人」，轉變為有經驗的教學專家。

台師大PASSION團隊在教育部支持下，與博幼基金會緊密合作，提供結構化與標準化的教材、教法及評量；良好的師培互動模式，協助教師理解學生困難並快速掌握教學訣竅。

台師大團隊也長期陪伴偏鄉教師，成員經常清晨出發，翻山越嶺前往新竹尖石、宜蘭、花蓮或離島等據點觀議課，直到深夜才返家。

博幼基金會董事長唐傳義表示，透過PASSION團隊的協助，在地教師的教學方式有了徹底的改變，期盼未來能將這套師資培育模式擴及數學與更多素養課程。他有感而發地說：「地上的鹽，天上的光，台師大的老師就是那道光，照亮了我們。」

計畫主持人、台師大教育學院學士班副教授胡翠君表示，偏鄉學生因缺乏使用環境與適切學習策略，常陷入英語學習動機與成就低落的循環當中。

胡翠君表示，透過專業師培機制的導入，協助原本容易被教材牽著走的「素人」教師，蛻變為能看得懂孩子需求、選得對教學方法、議得深課堂、調得動教學節奏、帶得動同儕傳承的教學「玄人」。

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