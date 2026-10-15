快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

偏鄉代理教師多 台師大與博幼合作助「素人」蛻變

中央社／ 台北15日電
台灣師範大學15日舉辦記者會表示，PASSION團隊和博幼基金會合作，透過系統化教材教法、實作演練與持續的觀議課陪伴，協助偏鄉教育「素人」蛻變。圖／台師大、博幼基金會提供（中央社）
台灣師範大學15日舉辦記者會表示，PASSION團隊和博幼基金會合作，透過系統化教材教法、實作演練與持續的觀議課陪伴，協助偏鄉教育「素人」蛻變。圖／台師大、博幼基金會提供（中央社）

偏鄉學校代理教師比率較高，許多人較缺乏經驗，台灣師範大學PASSION團隊和博幼基金會合作，透過系統化教材教法、實作演練與持續的觀議課陪伴，協助偏鄉教育「素人」蛻變。

師大今天舉辦記者會，校長宋曜廷指出，高中職與國中小平均約每5至6名教師中，就有1名是代理代課教師，其中未具教師證、未受過正式教學專業訓練的代理教師，在國中占約3成、國小更超過5成。必須透過適當機制協助教育現場的「素人」，轉變為有經驗的教學專家。

台師大PASSION團隊在教育部支持下，與博幼基金會緊密合作，提供結構化與標準化的教材、教法及評量；良好的師培互動模式，協助教師理解學生困難並快速掌握教學訣竅。

台師大團隊也長期陪伴偏鄉教師，成員經常清晨出發，翻山越嶺前往新竹尖石、宜蘭、花蓮或離島等據點觀議課，直到深夜才返家。

博幼基金會董事長唐傳義表示，透過PASSION團隊的協助，在地教師的教學方式有了徹底的改變，期盼未來能將這套師資培育模式擴及數學與更多素養課程。他有感而發地說：「地上的鹽，天上的光，台師大的老師就是那道光，照亮了我們。」

計畫主持人、台師大教育學院學士班副教授胡翠君表示，偏鄉學生因缺乏使用環境與適切學習策略，常陷入英語學習動機與成就低落的循環當中。

胡翠君表示，透過專業師培機制的導入，協助原本容易被教材牽著走的「素人」教師，蛻變為能看得懂孩子需求、選得對教學方法、議得深課堂、調得動教學節奏、帶得動同儕傳承的教學「玄人」。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

台師大 師大 偏鄉 偏鄉教育 偏鄉學校 師範

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄教師以版稅捐書偏鄉 家長響應10年不間斷

拯救師資荒！台師大理工公費專班招生開紅盤 141人搶30個名額

教師高齡化 教團憂世代斷層

校長倡分齡研習 彌補教師世代差異

相關新聞

「小小賴清德拿下」台大陸生捏頭照挨轟 刪文道歉：沒有人身傷害計畫

社群平台抖音有疑似在台大的大陸交換生PO出手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等威脅字眼，該篇圖文經轉載至Threads引起砲轟。該生將文章下架，並發表道歉聲明，澄清沒有人身傷害的計畫。不過，網友不領情，紛紛向政府單位檢舉，要求將該生遣返。

選修課9人實到1人！淡江電機所教授無奈停課 學生心疼幫宣傳：歡迎旁聽

一名淡江電機所的學生近日在Threads發文曝光一門選修課，當他遲到8分鐘後，開門發現整間教室空蕩蕩，只有老師一人孤單地坐在講桌前，自己成為全班唯一到場的學生，讓他忍不住發文向老師說聲辛苦了，很抱歉大家的缺席讓他有這樣的感受。

偏鄉代理教師多 台師大與博幼合作助「素人」蛻變

偏鄉學校代理教師比率較高，許多人較缺乏經驗，台灣師範大學PASSION團隊和博幼基金會合作，透過系統化教材教法、實作演練...

中原大學引進微星算力 打造AI全方位實作基地

全球電競暨高效能運算領導品牌MSI微星（2377）宣布，中原大學採用微星高效能硬體建置之全新「AI創新電腦教室」，於校慶期間正式揭牌啟用。這項計畫凝聚中原大學海內外傑出校友的鼎力支持，引進符合業界頂級規格的微星邊緣運算設備，讓學生在校內即可累積前瞻技術的實戰經驗，旨在邊緣運算推動算力走向終端的關鍵期，為台灣智慧轉型構築下一代頂級人才庫。

呼應加拿大印太戰略 英屬哥倫比亞大學啟動台灣研究計畫

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC，又稱卑詩大學）成立「台灣研究計畫」（Taiwan Studies Program），有別...

台灣無人機關鍵技術拚自主 成大產官學X-Wing固定翼無人機多次試飛

因應全球無人機產業快速發展，關鍵技術自主化及供應鏈安全成為重要課題。國立成功大學配合政府推動無人機自主研發及非紅供應鏈政策，自2024年起攜手國內產學研團隊開發X-Wing固定翼無人機，目前已進行多次試飛與功能驗證，持續針對技術問題調整設計，逐步將研發成果轉化為實際飛行載具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。