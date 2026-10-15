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中原大學引進微星算力 打造AI全方位實作基地

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
中原大學引進MSI算力，打造 AI 全方位實作基地，部署 RTX 5080 運算平台 建構跨域應用開發環境。圖／微星提供
中原大學引進MSI算力，打造 AI 全方位實作基地，部署 RTX 5080 運算平台 建構跨域應用開發環境。圖／微星提供

全球電競暨高效能運算領導品牌MSI微星（2377）宣布，中原大學採用微星高效能硬體建置之全新「AI創新電腦教室」，於校慶期間正式揭牌啟用。這項計畫凝聚中原大學海內外傑出校友的鼎力支持，引進符合業界頂級規格的微星邊緣運算設備，讓學生在校內即可累積前瞻技術的實戰經驗，旨在邊緣運算推動算力走向終端的關鍵期，為台灣智慧轉型構築下一代頂級人才庫。

隨著AI技術的前沿發展轉向在地化智慧（On-device AI）的即時與安全運行。近年大力推動「AI University」產學計畫的中原大學以此趨勢為核心，全面部署微星高階Infinite X3 AI系列工作站，搭載Intel Core Ultra 7處理器與配備16GB顯示記憶體的NVIDIA（輝達） GeForce RTX 5080高階顯示卡。這套強悍的硬體配置，讓大型語言模型（LLM）與複雜的運算網路得以在本地端流暢運作，徹底解決學界過去受限於雲端延遲與運算瓶頸的痛點，提供頂尖學子與業界完全接軌的實作與跨域開發環境。

中原大學校長李英明表示：「人才培育是大學最重要的使命，這座由校友齊心凝聚、並選擇採用產業領導品牌微星科技高效能硬體打造的AI創新電腦教室，是中原大學推動數位教育轉型的關鍵基礎設施。在終端算力與前沿技術快速推進的時代，我們提供與產業同步的硬體資源，從資訊工程延伸至全校各學院，讓學生在校園內就能累積扎實的實戰經驗。中原大學將以此為基地深化前瞻教育，培育兼具核心技術與跨域應用競爭力的領先人才。」

隨著AI與邊緣運算帶動的產業結構全面重塑，縮短產學設備落差已是當務之急。中原大學本次引進微星極致效能領域的工程創新，正轉化為支持大學招募與孵化跨領域頂級人才的實質動能。

MSI微星科技總經理黃金請指出：「未來的變革將由無處不在的AI人工智慧所主導，而下一代人才在校園累積的實作經驗，將直接決定產業的下一個十年。微星長期專注於AI與高階運算硬體的研發，本次中原大學採用MSI高效能AI工作站，不只是為校方爭取優秀學生提供強大的硬體支持，更期盼協助這群頂尖學子在校園就具備主導AI創新落地的能力，成為推動全球產業轉型的核心力量。」

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中原大學 微星 算力 AI

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