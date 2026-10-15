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呼應加拿大印太戰略 英屬哥倫比亞大學啟動台灣研究計畫

中央社／ 溫哥華14日專電

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC，又稱卑詩大學）成立「台灣研究計畫」（Taiwan Studies Program），有別於其他加拿大主要大學的台灣研究強調人文性，UBC更側重於台灣在地緣政治中的角色，和加拿大的印太戰略相呼應，進一步深化台加關係。

昨天在UBC的「劉氏全球議題研究所」（Liu Institute for Global Issues）大樓內舉辦「變遷世界中的台灣」研討會與台灣研究計畫啟動儀式。

英屬哥倫比亞大學公共政策與全球事務學院院長麥法蘭（Allison Macfarlane）、亞洲研究所所長奧斯特瓦爾德（Kai Ostwald），以及學院的老師林昱廷（AlexLin）、Anita Pan、Carol Liao和特別從台灣來的台大政治系副教授郭銘傑、以及泰國政治家皮塔（Pita Limjaroenrat）都出席計畫啟動儀式。

活動主持人奧斯特瓦爾德一開場就表示，當今全球地緣政治中，最受外界關注的熱點之一就是台灣，因此瞭解台灣非常重要，透過計畫可以讓UBC成為加拿大研究台灣的重要基地。

特地從台北飛至溫哥華擔任專題演講人的郭銘傑用活動所在的建築物來梳理台加關係。因為「劉氏全球議題研究所」是由台灣企業家與政治家劉介宙（J.J.Liu）所捐助成立，劉介宙也是台灣大學社科院館（又名介宙樓）的捐助人。

郭銘傑說：「太平洋兩端的2棟建築，都留下了同一個人的印記。劉介宙相信思想能跨越海洋，因此UBC台灣研究計畫成立，不只是開創新局，更像是一場歸來。劉介宙堅信台加之間應持續對話，時至今日更顯正確，台灣是加拿大在印太地區最值得攜手合作的夥伴之一。」

緊接著登場的座談會時間，與會學者都分析了台灣、加拿大及東南亞國家協會（ASEAN）在地緣政治、民主韌性、半導體供應鏈、氣候變遷及人工智慧等領域的共同挑戰與合作機會。

林昱廷提到面對強國政治，中等國家及民主夥伴應尋求創新的外交方式，加拿大和台灣可在民主治理、安全及國際合作方面相互借鏡。

皮塔認為，加拿大、台灣與東協應加強三方合作，整合各自的經濟與產業優勢，將關鍵礦物、半導體及貿易網絡轉化為更穩固的戰略夥伴關係。

Anita Pan是加拿大全球事務部資深官員，熟悉科技創新與經濟安全，她稱台灣有先進晶片製造能力，加拿大有關鍵礦物及創新設計優勢，雙方合作力大無窮。

Carol Liao是氣候變遷專家，她呼籲加拿大及其他夥伴支持台灣有意義地參與國際氣候合作，讓台灣在研究、氣候調適及潔淨能源等領域發揮更大作用。

現場與會的民眾對台灣的認知和興趣都很高昂，頻頻提問想了解台灣在科技經貿的成就，也想知道台灣如何因應經濟脅迫、錯假資訊、供應鏈安全等問題。

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣說，多倫多大學、渥太華大學和亞伯達大學等加拿大主要大學早已設立台灣研究項目，如今英屬哥倫比亞大學「台灣研究計畫」成立，將有更多元的學術和政策交流，為台加及印太區域合作開拓新的可能性。

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