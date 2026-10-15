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慶祝中興大學107周年校慶 18藝術家以「自然光」為題聯展
中興大學107周年校慶，該校藝術中心特別邀請國立彰化師範大學美術系教授陳世強策畫「自然光」藝術展，並自今天起展出至12月24日。特別的是，這項展出邀集了18位藝術家聯合展出，其中兩位是已經過世的藝術家王攀元、林慶雲，年紀最輕的是20餘歲還在讀美術研究所的陳伊葶，展出者橫跨了至少3個世代。
陳世強說，中興大學以農林學系起家，藝術中心創館時又以紙宣天然材質為展出題材，這都是來自於大自然。而且，人類的文明來自大自然，如今卻有全球暖化的問題，所以展出以「自然光」為主題，希望大家藉由欣賞藝術家觀察大自然後的創作語彙，進而有所思、有所感。
展出的藝術家除了王攀元、林慶雲、陳伊葶，還有蘇振明、林磐聳、謝岱成、黃舜星、陳春上、張秉正、許世芳、鄧堯鴻、莊家勝、汪承恩、洪鈞元、廖英捷、林以方、張寧恩，和陳世強自己。
作品中有林慶雲的攝影作品、陳伊葶編織的現場創作、張秉正的水墨作品，還有陳世強個人以檜木屑創作的裝置藝術，一進入展場就可聞到檜木的香味。
陳世強說，接近兩百件的藝術創作以各種不同創作形式展現對「自然」的詮釋，將觀山、看海、賞花、候月、登山、探幽等意境融入一方空間中。再從空間中走進文學、生態、歷史、反思等人文關懷、永續精神，觀者透過多元豐富的創作風格與媒材形制，更能直接感受藝術家各自表述的「自然」觀，匯聚為多道自然光譜下的人文對話。
張秉正亦說，光的變化有色彩在其中，隨著晨昏不同時間，也有不同的變化。歡迎大家來看展，並看到藝術家對這片土地的觀察。本月17日上午10時舉辦開幕典禮，下午2時是座談會。
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