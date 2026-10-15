選修課9人實到1人！淡江電機所教授無奈停課 學生心疼幫宣傳：歡迎旁聽

一名淡江大學電機所的學生近日在Threads發文，提到他選修一門原本有9人上課的課程，某天他遲到8分鐘才進教室，開門後卻發現空蕩蕩，只有老師一人孤伶伶地坐在講桌前，自己成為全班唯一到場的學生，忍不住發文隔空向老師為其他同學的缺席說聲抱歉。

原PO透露，當下明顯感受到老師的生氣與失落，後來老師直接表示這堂課無法繼續上課，讓他不禁感嘆「老師辛苦了」。

原PO還曝光事後教授傳訊提醒同學：「請大家下周準時上課」，內容並提及當日不少人以各種理由請假，「我很難過...所以本周不上課，請大家下周準時上課...。ps.我真的只想讓大家學到演算法(就算補課也沒關係)。」

貼文引發熱烈討論，有人認為，既然學生沒有到課，教授不妨開放一般民眾旁聽，讓有興趣學習的人也能接觸大學課程。也有網友認同，若課堂出席人數過少，不如讓退休人士或對課程有興趣的民眾進教室汲取知識，甚至可以考慮收取少許費用，讓教學資源獲得更充分的運用。

也有網友表示，自己雖然不是相關科系的學生，仍願意進教室旁聽一小時，顯示部分民眾對於大學課程抱持高度興趣。另有人分享自身經驗，指出出社會後才逐漸體會專業知識與技能的重要性，回頭看學生時期曾經偷懶、考前臨時抱佛腳的習慣，才明白當初沒有好好學習的代價。

此外，一名自稱教授的網友也分享類似遭遇，表示自己曾經歷早上9時開始上課，卻直到10時才有第一名學生抵達的情況。他透露，當時自己準備了許多教學內容，卻因學生遲遲未到而感到失落。後來他試著轉換心態，告訴自己學生對課程沒有興趣也沒關係，至少能趁機放空、休息，並坦言自己最後也離開了那間學校。

不少網友對教授的處境感到不捨，認為教師花費時間備課、準備教材，卻遇到全班幾乎無人出席的情況，難免受到打擊。也有人感嘆，學生或許要等到進入職場後，才會真正理解學習與累積專業能力的重要性。

教授暖心回應：歡迎任何人旁聽

原PO後來也私訊向教授提議，既然有些學生缺席，不如開放有興趣的民眾旁聽，讓更多人有機會接觸大學專業知識。教授則回應，這堂課所使用的教室不大，最多約可容納30人，但任何人想來旁聽都很歡迎，若有人願意參與課程，他也會感到很高興。

原PO表示這堂課講授的內容為「演算法」，屬於資訊相關領域的重要知識。目前教授尚未打算錄製課程影片，因此接下來可能會再詢問，能否透過MS Teams錄影，將課程影音上傳至公開平台，讓無法到場的人也有機會接觸相關知識。

原PO同時公開課程資訊，希望替教授宣傳，讓有興趣的民眾能實際走進教室學習。該堂「演算法」課程由饒建奇教授授課，時間為每周一下午2時10分至5時，地點在淡江大學工學大樓E812教室。

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