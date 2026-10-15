台灣無人機關鍵技術拚自主 成大產官學X-Wing固定翼無人機多次試飛

因應全球無人機產業快速發展，關鍵技術自主化及供應鏈安全成為重要課題。國立成功大學配合政府推動無人機自主研發及非紅供應鏈政策，自2024年起攜手國內產學研團隊開發X-Wing固定翼無人機，目前已進行多次試飛與功能驗證，持續針對技術問題調整設計，逐步將研發成果轉化為實際飛行載具。

成大表示，X-Wing無人機前期計畫在國家科學及技術委員會支持下，展開設計研究與技術開發；2025年起則在國防部軍備局支持下持續推進，從細部設計逐步邁向實機製作及測試。

成大提到，該項計畫也結合虎尾科技大學、嶺東科技大學、田屋科技公司及台灣希望創新公司等共同投入研發，並由漢翔航空工業公司協助機體製造與系統整合，透過跨領域合作，累積國產無人機的研發與製造經驗。

成大指出，X-Wing無人機目前已完成多次試飛及功能驗證，但研發過程仍有部分技術問題待克服，團隊將持續透過測試、分析及設計調整，逐步提升飛行載具的功能與性能。

成大表示，配合非紅供應鏈政策，X-Wing從機體結構、動力、飛控、通訊到系統整合，均朝國內自主研發與製造方向推進；未來將持續投入無人機關鍵技術研究及人才培育，累積國產零組件應用與系統整合經驗，提升台灣無人機產業自主發展能力。

成大研發的X-Wing固定翼無人機已進行多次試飛與功能驗證，團隊持續針對測試過程中的技術問題進行分析與設計調整，盼逐步提升國產無人機的研發及系統整合能力。圖／成大提供

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