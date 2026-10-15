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台灣大專校院月球探測計畫 成NASA研究夥伴

中央社／ 台北15日電

NASA太陽系探索研究虛擬研究所近日宣布，與中央大學天文所教授葉永烜主持的「台灣大專校院月球探測計畫」展開新的夥伴關係，為未來月球、火星的探測建立長期合作。

中央大學今天發布新聞稿指出，美國國家航空暨太空總署的太陽系探索研究虛擬研究所（SSERVI）宣布，將進一步加強與台灣研究團隊及全球月球探測研究社群之間的交流與合作。

葉永烜主持的「台灣大專校院月球探測計畫」是為培育未來參與月球及火星探測所需的研究與技術能力。計畫整合4個研究領域，包括月球撞擊閃光監測、揮發性物質傳輸與月球外逸層模型、月球延伸鈉大氣的成像觀測、原位資源利用。

中大表示，這次與SSERVI的合作，將使台灣在國際月球科學研究中扮演日益重要的角色。中大所屬鹿林天文台的觀測，可與美國及歐洲所進行的月球撞擊閃光監測形成互補；未來針對月球外逸層所規劃的觀測與理論模型研究，也將為台灣與國際研究社群之間，提供更多合作機會。

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