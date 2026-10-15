「小小賴清德拿下」台大陸生捏頭照挨轟 刪文道歉：沒有人身傷害計畫

社群平台抖音有疑似在台大的大陸交換生PO出手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等威脅字眼，該篇圖文經轉載至Threads引起砲轟。該生將文章下架，並發表道歉聲明，澄清沒有人身傷害的計畫。不過，網友不領情，紛紛向政府單位檢舉，要求將該生遣返。

抖音有疑似在台大的大陸籍學生PO出賴總統出席台大活動照片，其中1張照片並比出疑似手捏賴總統頭部的錯位手勢，他寫下「小小賴清德拿下，後面有飯撒，本人不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，還標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」等字句。

Threads有網友截圖發難，「這種人也能來台灣？有夠震驚，一個在網路上公開褻瀆台灣總統的中國人還能來台灣，還用這種事來博取網路流量，在台灣無論是旅遊還是留學，發表這種言論，個人認為帶有一定威脅性，減少風險，應該即刻遣返回中國吧，主頁查驗是中國人，真的沒人能管了嗎」。

由於多名網友質疑該名陸生要對賴總統不利，紛紛向陸委會等單位檢舉。該篇文章已經刪除，「致歉聲明」為「本人在抖音上發布了有關政治人物爭議性的影片。為了自身安全考慮，本人並沒有任何明確的希望造成人身傷害的計畫。在收到相關網友的評論及言論後，同時經過認真反思，本人已經意識到影片內容及表達方式存在不妥之處。在此，本人就該影片向涉及的相關群體及因此感到不適的朋友表示誠摯的歉意。此外，本人鄭重承諾，該影片如產生任何收益，我將把相關收益全部用於慈善公益事業。本人尊重不同族群的觀點與感受，也願意接受大家合理的批評與建議。今後會更審慎地看待相關內容的創作與發布。再次向受到影響的相關族群致歉」。

疑似在台大的大陸交換生PO出賴清德總統照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等威脅字眼，該篇圖文經轉載至Threads引起砲轟。圖／取自Threads

賴清德總統12日出席在台大舉辦「台灣橋梁計畫」諾貝爾獎得主演講系列閉幕式。聯合報系資料照

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

陸生 賴清德 台大 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往