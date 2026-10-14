世新70周年校慶小巨蛋之夜 蔣萬安致詞、AI重現創辦人跨時空對話

世新大學今（14）晚於台北小巨蛋盛大舉辦「世新70 周年校慶小巨蛋之夜」，現場匯聚來自海內外的優秀校友與各界貴賓。台北市長蔣萬安親臨現場致詞，感謝世新大學70年來為國家與社會培育無數傑出人才；活動現場更透過老照片和AI技術重新呈現校園場景，喚起老世新人的深厚回憶，並結合創辦人成舍我先生與主持人的跨時空對話，以及由徐若瑄等多位重量級星光校友接力登場獻藝，展現世新「自由多元、跨域創新」的辦學精神。

台北市長蔣萬安在致詞中表示，世新大學見證了台灣社會與媒體發展的每個重要階段。從傳統報紙、廣播、電視、網路到當前的人工智慧（AI）時代，雖然傳播工具不斷演進，但世新人永遠站在社會的最前線。蔣萬安強調，AI雖能協助整理資料或生成影像，但哪些故事該被聽到、哪些議題該被關注，最終仍取決於「人」的洞察力與人文關懷，這正是世新教育最珍貴之處。他特別分享自己與世新的淵源，二姐亦為世新廣電系校友，昔日在政大就讀時也常走訪景美夜市，對世新倍感親切。此外，蔣萬安也提到台北市已成立青年局，將持續整合資源，支持年輕人在台北勇敢追夢。

今晚的校慶晚會以「創校與辦學精神」、「點名先生與校友回憶」、「校史升格與傳奇女士」、「星光璀璨與幕後基石」、「國際交流與境外生」以及「校園升級與科技互動」等六大主題串聯。其中最大的亮點之一，便是校方透過珍貴的老照片和AI技術重新呈現三、四十年前的校園場景，勾起無數老世新人的青春回憶；同時利用最新人臉識別與AI科技，讓已故創辦人成舍我先生「重返現場」與主持人鄧廣翼互動對話，傳承創校初心的感動。

晚會星光熠熠，傑出校友陣容強大。知名藝人徐若瑄登台獻唱〈狠狠愛〉與〈敬女人〉等經典曲目，王上菲、鄧福如、香蕉哥哥（林楡元）、曾國城、李翊君、張文盈、DJ Nat、異鄉人及椎娜 VERNA 等多位不同世代的校友接力帶來精采演出，最後在全場大合唱與切蛋糕儀式中，共同為世新大學70周年生日獻上最誠摯的祝福。

台北市長蔣萬安親臨世新校慶現場致詞，感謝世新大學70年來為國家與社會培育無數傑出人才。記者杜建重／攝影

世新大學今天在台北小巨蛋盛大舉辦「世新70 周年校慶小巨蛋之夜」，活動現場更透過老照片重新呈現三四十年前的場景，喚起老世新人的深厚回憶。記者杜建重／攝影

世新大學今晚在台北小巨蛋盛大舉辦「世新70 周年校慶小巨蛋之夜」，徐若瑄（中）等多位重量級星光校友接力登場表演。記者杜建重／攝影

世新大學今晚於台北小巨蛋盛大舉辦「世新70 周年校慶小巨蛋之夜」。記者杜建重／攝影

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