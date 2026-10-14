世新70周年校慶小巨蛋之夜 蔣萬安致詞、AI重現創辦人跨時空對話

世新大學今（14）晚於台北小巨蛋盛大舉辦「世新70 周年校慶小巨蛋之夜」，現場匯聚來自海內外的優秀校友與各界貴賓。台北市長蔣萬安親臨現場致詞，感謝世新大學70年來為國家與社會培育無數傑出人才；活動現場更透過老照片和AI技術重新呈現校園場景，喚起老世新人的深厚回憶，並結合創辦人成舍我先生與主持人的跨時空對話，以及由徐若瑄等多位重量級星光校友接力登場獻藝，展現世新「自由多元、跨域創新」的辦學精神。
台北市長蔣萬安在致詞中表示，世新大學見證了台灣社會與媒體發展的每個重要階段。從傳統報紙、廣播、電視、網路到當前的人工智慧（AI）時代，雖然傳播工具不斷演進，但世新人永遠站在社會的最前線。蔣萬安強調，AI雖能協助整理資料或生成影像，但哪些故事該被聽到、哪些議題該被關注，最終仍取決於「人」的洞察力與人文關懷，這正是世新教育最珍貴之處。他特別分享自己與世新的淵源，二姐亦為世新廣電系校友，昔日在政大就讀時也常走訪景美夜市，對世新倍感親切。此外，蔣萬安也提到台北市已成立青年局，將持續整合資源，支持年輕人在台北勇敢追夢。
今晚的校慶晚會以「創校與辦學精神」、「點名先生與校友回憶」、「校史升格與傳奇女士」、「星光璀璨與幕後基石」、「國際交流與境外生」以及「校園升級與科技互動」等六大主題串聯。其中最大的亮點之一，便是校方透過珍貴的老照片和AI技術重新呈現三、四十年前的校園場景，勾起無數老世新人的青春回憶；同時利用最新人臉識別與AI科技，讓已故創辦人成舍我先生「重返現場」與主持人鄧廣翼互動對話，傳承創校初心的感動。
晚會星光熠熠，傑出校友陣容強大。知名藝人徐若瑄登台獻唱〈狠狠愛〉與〈敬女人〉等經典曲目，王上菲、鄧福如、香蕉哥哥（林楡元）、曾國城、李翊君、張文盈、DJ Nat、異鄉人及椎娜 VERNA 等多位不同世代的校友接力帶來精采演出，最後在全場大合唱與切蛋糕儀式中，共同為世新大學70周年生日獻上最誠摯的祝福。
世新大學今天晚上於臺北小巨蛋舉辦70週年校慶晚會，並以百萬現金抽獎宣傳活動。世新大學學權前進陣線也在小巨蛋場外發起抗議，舉行「舍我學運／公民發聲行動」，質疑學校能舉辦盛大校慶,鞥，卻仍有學生反映教學設備、行政服務及選課制度問題，要求校方公開經費配置依據，並正面回應學生四大訴求。
世新大學近期發生多起校務爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，服務各系的行政人員也被重新配置，引發反彈。校方今天於台北小巨蛋舉行70周年校慶之夜，場內星光雲集，但世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議，一度舉牌欲衝進會場，遭門口保全阻擋，雙方爆發推擠。
2026年「全球前2%頂尖科學家」名單公布，我國長庚大學有59名學者上榜，其中有25名同時入選單年度科學影響力榜單及終身科學影響力榜單。校長湯明哲表示，長庚研究領域橫跨醫學、生物醫學、工程、資訊科技與管理，展現強大學術研究實力。
世新大學今（14）晚於台北小巨蛋盛大舉辦「世新70 周年校慶小巨蛋之夜」，現場匯聚來自海內外的優秀校友與各界貴賓。台北市長蔣萬安親臨現場致詞，感謝世新大學70年來為國家與社會培育無數傑出人才；活動現場更透過老照片和AI技術重新呈現校園場景，喚起老世新人的深厚回憶，並結合創辦人成舍我先生與主持人的跨時空對話，以及由徐若瑄等多位重量級星光校友接力登場獻藝，展現世新「自由多元、跨域創新」的辦學精神。
為推動前瞻醫療科技發展，強化癌症精準治療與醫學影像研究，國立陽明交通大學與禾榮科技股份有限公司今於博愛校區舉行「硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心」動土典禮，由陽明交大校長林奇宏與禾榮科技董事長、同時也是校友的許金榮共同主持，宣告雙方攜手打造前瞻醫療科技研究基地。
去年7月丹娜絲颱風重創嘉義大學蘭潭校區，造成約4240棵樹木倒伏，校方將受損的桃花心木、柚木加工再利用，製成65件桌椅，擺放校園公共空間。嘉大校長林翰謙表示，希望透過災後木材再利用，讓老樹以不同形式繼續陪伴師生，也將環境永續理念落實於校園生活。
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