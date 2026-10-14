影／世新70週年校慶 學生抗議訴求「還我系辦系秘」

世新大學今天晚上於臺北小巨蛋舉辦70週年校慶晚會，並以百萬現金抽獎宣傳活動。世新大學學權前進陣線也在小巨蛋場外發起抗議，舉行「舍我學運／公民發聲行動」，質疑學校能舉辦盛大校慶,鞥，卻仍有學生反映教學設備、行政服務及選課制度問題，要求校方公開經費配置依據，並正面回應學生四大訴求。

抗議學生喊著「還我系辦系秘」、「校務資源配置」口號企圖進入晚會會場，但遭小巨蛋保全與校務人士阻擋，雙方一度發生短暫推擠。

世新大學今天晚上於臺北小巨蛋舉辦70週年校慶晚會。世新大學學權前進陣線也在小巨蛋場外發起抗議，抗議學生喊著「還我系辦系秘」、「校務資源配置」口號企圖進入晚會會場，但遭小巨蛋保全與校務人士阻擋，雙方一度發生短暫推擠。記者胡經周／攝影

世新大學今天晚上於臺北小巨蛋舉辦70週年校慶晚會。世新大學學權前進陣線也在小巨蛋場外發起抗議，訴求「還我系辦系秘」、「校務資源配置」。記者胡經周／攝影

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