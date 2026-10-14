影／世新70週年校慶 學生抗議訴求「還我系辦系秘」

世新大學今天晚上於臺北小巨蛋舉辦70週年校慶晚會，並以百萬現金抽獎宣傳活動。世新大學學權前進陣線也在小巨蛋場外發起抗議，舉行「舍我學運／公民發聲行動」，質疑學校能舉辦盛大校慶,鞥，卻仍有學生反映教學設備、行政服務及選課制度問題，要求校方公開經費配置依據，並正面回應學生四大訴求。
抗議學生喊著「還我系辦系秘」、「校務資源配置」口號企圖進入晚會會場，但遭小巨蛋保全與校務人士阻擋，雙方一度發生短暫推擠。
世新大學今天晚上於臺北小巨蛋舉辦70週年校慶晚會，並以百萬現金抽獎宣傳活動。世新大學學權前進陣線也在小巨蛋場外發起抗議，舉行「舍我學運／公民發聲行動」，質疑學校能舉辦盛大校慶,鞥，卻仍有學生反映教學設備、行政服務及選課制度問題，要求校方公開經費配置依據，並正面回應學生四大訴求。
世新大學近期發生多起校務爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，服務各系的行政人員也被重新配置，引發反彈。校方今天於台北小巨蛋舉行70周年校慶之夜，場內星光雲集，但世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議，一度舉牌欲衝進會場，遭門口保全阻擋，雙方爆發推擠。
2026年「全球前2%頂尖科學家」名單公布，我國長庚大學有59名學者上榜，其中有25名同時入選單年度科學影響力榜單及終身科學影響力榜單。校長湯明哲表示，長庚研究領域橫跨醫學、生物醫學、工程、資訊科技與管理，展現強大學術研究實力。
元智大學與亞東紀念醫院攜手推動智慧醫療研究，運用AI深度學習技術辨識近視雷射手術影像中的關鍵特徵，研究成果日前於英國倫敦舉行的第44屆歐洲白內障及屈光手術醫學會（ESCRS）年度大會中脫穎而出，榮獲屈光類最佳壁報首獎（Best Poster Prize）。
為推動前瞻醫療科技發展，強化癌症精準治療與醫學影像研究，國立陽明交通大學與禾榮科技股份有限公司今於博愛校區舉行「硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心」動土典禮，由陽明交大校長林奇宏與禾榮科技董事長、同時也是校友的許金榮共同主持，宣告雙方攜手打造前瞻醫療科技研究基地。
去年7月丹娜絲颱風重創嘉義大學蘭潭校區，造成約4240棵樹木倒伏，校方將受損的桃花心木、柚木加工再利用，製成65件桌椅，擺放校園公共空間。嘉大校長林翰謙表示，希望透過災後木材再利用，讓老樹以不同形式繼續陪伴師生，也將環境永續理念落實於校園生活。
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