全球前2%頂尖科學家名單出爐 長庚大學52人獲選

2026年「全球前2%頂尖科學家」名單公布，我國長庚大學有59名學者上榜，其中有25名同時入選單年度科學影響力榜單及終身科學影響力榜單。校長湯明哲表示，長庚研究領域橫跨醫學、生物醫學、工程、資訊科技與管理，展現強大學術研究實力。

「全球前2%頂尖科學家」是美國史丹佛大學與全球知名出版商愛思唯爾出版社共同創辦，長庚以2026年10月在職專任教師為統計範圍，近年獲選人數比去年增加1名，其中25名同時入選雙榜，顯示近期研究影響與長期學術累積都有傑出貢獻。

​湯明哲表示，59位學者入選是教師長期投入研究的成果，也呈現長庚從醫學、生物醫學到工程、資訊與管理的多元實力，而大學研究的價值，不只在於榜單上的名字，更在於能否回答重要問題、改善人們的生活，學校將持續支持基礎研究、臨床創新與跨領域合作，讓學術成果轉化為對醫療、產業與社會的實際貢獻。

​湯明哲也說，長庚此次59位學者上榜，實力已經超越許多國立頂尖大學，呈現不同研究團隊長期累積的成果，也讓這所以醫學見長的大學，展現跨越多個學術領域的研究影響力。

全球前2%頂尖科學家名單出爐，長庚大學共52人獲選。圖／長庚大學提供

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