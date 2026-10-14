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颱風吹倒4240棵樹！嘉大老樹變身65件桌椅延續校園記憶
去年7月丹娜絲颱風重創嘉義大學蘭潭校區，造成約4240棵樹木倒伏，校方將受損的桃花心木、柚木加工再利用，製成65件桌椅，擺放校園公共空間。嘉大校長林翰謙表示，希望透過災後木材再利用，讓老樹以不同形式繼續陪伴師生，也將環境永續理念落實於校園生活。
丹娜絲颱風帶來強風豪雨，造成蘭潭校區大量樹木連根拔起或攔腰折斷，災後清理工程龐大。嘉大總務處考量倒木若直接切碎清運或焚化，不僅增加處理成本，也會產生運輸及焚化碳排放，因此決定採取「就地取材、就地利用」方式，讓具有利用價值的木材重新發揮功能。
校方表示，此次受損樹種以桃花心木及柚木較為嚴重，由於兩者木質堅實、紋理優美，適合製作家具，總務處從大量倒木中挑選可利用的樹幹，委由福樟公司裁切加工，製成長650公分木桌4張、410公分木桌8張、原木板凳18張及原木椅35張，合計65件家具。
這批桌椅保留原木年輪及天然紋理，已陸續放置於蘭潭校區瑞穗館、國際交流學園、行政大樓、圖資館、研發處及綜合教學大樓等公共空間，供師生閱讀、討論及休憩使用。原本可能遭清運的倒木，如今成為校園日常家具，也留下老樹陪伴師生多年的記憶。
林翰謙表示，颱風讓校園失去許多珍貴樹木，也促使學校重新思考樹木保護及資源利用方式。樹木保護不只是栽種，更包括日常養護、風險管理及災後再利用，希望藉此讓師生了解環境永續的重要性。
嘉大表示，倒木再利用除減少廢棄物及清運需求，也讓木材儲存的碳持續保留於家具中。未來將持續加強校園樹木健康管理與防災措施，並探索更多倒木再利用方式。
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