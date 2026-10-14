快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風吹倒4240棵樹！嘉大老樹變身65件桌椅延續校園記憶

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大將颱風倒木加工製成實木桌板，實踐資源循環再利用。圖／嘉義大學提供
嘉大將颱風倒木加工製成實木桌板，實踐資源循環再利用。圖／嘉義大學提供

去年7月丹娜絲颱風重創嘉義大學蘭潭校區，造成約4240棵樹木倒伏，校方將受損的桃花心木、柚木加工再利用，製成65件桌椅，擺放校園公共空間。嘉大校長林翰謙表示，希望透過災後木材再利用，讓老樹以不同形式繼續陪伴師生，也將環境永續理念落實於校園生活。

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，造成蘭潭校區大量樹木連根拔起或攔腰折斷，災後清理工程龐大。嘉大總務處考量倒木若直接切碎清運或焚化，不僅增加處理成本，也會產生運輸及焚化碳排放，因此決定採取「就地取材、就地利用」方式，讓具有利用價值的木材重新發揮功能。

校方表示，此次受損樹種以桃花心木及柚木較為嚴重，由於兩者木質堅實、紋理優美，適合製作家具，總務處從大量倒木中挑選可利用的樹幹，委由福樟公司裁切加工，製成長650公分木桌4張、410公分木桌8張、原木板凳18張及原木椅35張，合計65件家具。

這批桌椅保留原木年輪及天然紋理，已陸續放置於蘭潭校區瑞穗館、國際交流學園、行政大樓、圖資館、研發處及綜合教學大樓等公共空間，供師生閱讀、討論及休憩使用。原本可能遭清運的倒木，如今成為校園日常家具，也留下老樹陪伴師生多年的記憶。

林翰謙表示，颱風讓校園失去許多珍貴樹木，也促使學校重新思考樹木保護及資源利用方式。樹木保護不只是栽種，更包括日常養護、風險管理及災後再利用，希望藉此讓師生了解環境永續的重要性。

嘉大表示，倒木再利用除減少廢棄物及清運需求，也讓木材儲存的碳持續保留於家具中。未來將持續加強校園樹木健康管理與防災措施，並探索更多倒木再利用方式。

校園倒木華麗轉身，化為兼具自然美感與實用價值的桌椅。圖／嘉義大學提供
校園倒木華麗轉身，化為兼具自然美感與實用價值的桌椅。圖／嘉義大學提供

嘉大以倒木打造特色實木桌椅，賦予校園空間嶄新風貌。圖／嘉義大學提供
嘉大以倒木打造特色實木桌椅，賦予校園空間嶄新風貌。圖／嘉義大學提供

校內辛苦園丁一刀一鋸戰績。圖／嘉義大學提供
校內辛苦園丁一刀一鋸戰績。圖／嘉義大學提供

丹娜絲颱風造成嘉大校園樹木倒伏，留下珍貴木材資源。圖／嘉義大學提供
丹娜絲颱風造成嘉大校園樹木倒伏，留下珍貴木材資源。圖／嘉義大學提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

嘉大 校園 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

麻豆安業國小「柚子」新校舍啟用 師生睽違2年重返校區

鳳梨全果變身生活好物 大葉大學推農業循環再生

「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」蔣市府駁砍樹：與認知作戰直球對決

大學排碳不輸工廠 擬以校園為核心推都市林

相關新聞

AI助攻近視雷射手術！元智大學、亞東醫院研究勇奪國際首獎

元智大學與亞東紀念醫院攜手推動智慧醫療研究，運用AI深度學習技術辨識近視雷射手術影像中的關鍵特徵，研究成果日前於英國倫敦舉行的第44屆歐洲白內障及屈光手術醫學會（ESCRS）年度大會中脫穎而出，榮獲屈光類最佳壁報首獎（Best Poster Prize）。

學術黑市／論文不代表研究能力 AI逼大學重新定義博士

當AI幾秒鐘就能吐出論文與程式碼，高教迎來了「驗證研究者本身」的肉搏時代。哈佛與MIT等學者近期提議顛覆百年傳統，博士學位評審應從「看論文結果」轉向「動態過程驗證」。 這項變革讓台灣高教反思：我們真能藉此終結SCI的數字奴役，回歸只憑實力的原創探索？此外，許多國際期刊已放寬文字編修無須揭露，但「純AI生成究竟算不算代寫」？這條灰色界線，學界至今仍在尋求解答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。