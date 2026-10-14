AI助攻近視雷射手術！元智大學、亞東醫院研究勇奪國際首獎

元智大學與亞東紀念醫院攜手推動智慧醫療研究，運用AI深度學習技術辨識近視雷射手術影像中的關鍵特徵，研究成果日前於英國倫敦舉行的第44屆歐洲白內障及屈光手術醫學會（ESCRS）年度大會中脫穎而出，榮獲屈光類最佳壁報首獎（Best Poster Prize）。

此次獲獎研究由元智大學電機通訊學院院長陳敦裕領軍，攜手亞東紀念醫院眼科部屈調科主任麥令琴，以及元智大學資訊工程學系主任簡廷因、電機通訊學院碩士研究生Nonduduzo Sphesihle Mdlovu共同完成，並由麥令琴醫師代表團隊赴英國發表研究成果。

研究聚焦近視雷射矯正手術，運用AI深度學習技術，自動辨識飛秒雷射角膜透鏡取出術（KLEx）影像中的「不透明氣泡層」（Opaque Bubble Layer, OBL）及「黑斑」（Black Spots）。

這兩種影像特徵可能影響手術操作及術後視覺品質，過去主要仰賴醫師的臨床經驗判讀。研究團隊透過AI影像分析，將臨床觀察轉化為客觀、可量化的影像資訊，為提升手術影像判讀效率與一致性提供新的技術方向。

研究團隊指出，這項技術未來可望應用於眼科手術影像判讀、手術品質評估及臨床教學，成為醫師的輔助工具。隨著演算法持續優化及臨床驗證，未來更有機會拓展至術中即時影像分析與手術風險評估，協助醫師掌握關鍵資訊，推動眼科手術朝向更精準、智慧化的方向發展。

此次研究從臨床實際需求出發，結合亞東醫院的眼科臨床經驗，以及元智大學在人工智慧、電機工程與資訊工程領域的研究專長，將臨床影像判讀問題轉化為AI研究課題，展現醫學與工程跨域合作的創新成果。

元智大學電機通訊學院院長陳敦裕表示，未來將持續結合臨床需求與AI研發能量，拓展人工智慧在眼科診斷、手術影像分析及臨床決策輔助等領域的研究應用，並透過跨域合作培育兼具醫學知識、AI技術與創新思維的專業人才，推動研究成果逐步邁向臨床應用，提升臺灣智慧醫療的國際能見度與競爭力。

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