文憑不再吃香？美大學生失業率15年來首超低學歷者 名校生求職碰壁

人工智慧（AI）快速發展，是否正在改變年輕人的就業市場？美國紐約市最新勞動統計出現值得關注的變化。紐約市主計長馬克．萊文（Mark Levine）指出，2026年3月，22至27歲、擁有大學學歷的紐約市居民，失業率升至7.3%，反而高於沒有接受高等教育者的7.1%。

這是至少15年來首度出現大學畢業生失業率高於同齡低學歷者的情況，也讓AI對白領工作的衝擊再度成為焦點。萊文近日在社群平台X發文表示，這可能是AI已經影響紐約就業市場的另一項跡象，並質疑社會究竟還要等多久，才會正視這個問題。

外媒「紐約郵報」（New York Post）報導，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）彙整的數據，這項變化並非突然發生。自2024年春季以來，紐約市年輕大學畢業生的失業率便逐步攀升；相較之下，沒有大學學歷者的失業率則自2024年秋季起持續下降。

萊文公布的圖表顯示，至少從2011年1月以來，紐約市從未出現大學畢業生失業率高於未接受高等教育者的情況。當時的就業情勢恰好相反，沒有大學學歷者的失業率高達13.6%，幾乎是大學學歷者7.3%的兩倍。如今兩者的相對位置翻轉，不僅反映不同教育程度年輕人的就業處境正在改變，也引發外界對傳統高等教育是否仍能提供穩定就業優勢的討論。

不過，單憑失業率變化，還無法證明AI就是造成差距的直接原因，產業需求、企業招聘策略及整體經濟環境等因素，也可能同時發揮作用。萊文辦公室今年5月發布的報告，早已對紐約市面臨的AI風險提出警告，形容當地正對AI時代的來臨缺乏足夠警覺。

報告估計，如果AI持續改變企業運作方式，紐約市可能有約30萬個工作機會受到衝擊，並面臨高達140億美元（約新台幣4504.9億元）稅收的潛在損失，進一步影響勞工生計與地方財政。報告指出，紐約市白領工作集中，尤其是電腦、數學及相關專業職務，AI使用程度較高，讓當地比部分依賴其他產業的地區更容易受到自動化與生成式AI影響。

萊文甚至將紐約形容為煤礦中的金絲雀，意指這座城市可能率先顯現AI衝擊就業市場的警訊。全美數據也呈現類似隱憂：美國勞工統計局6月公布的數據顯示，年輕大學畢業生失業率達5.7%，高於全體勞工的4.1%。相較之下，紐約聯邦準備銀行的數據顯示，2010年近期大學畢業生失業率為5.9%，當時全體勞工失業率卻高達9.3%，顯示過去大學畢業生的就業表現相對具有優勢。

萊文貼文曝光後，也引來不少人留言表示有感，「我25歲的外甥兩年前從名校的電腦科學系畢業，至今仍未找到工作；他28歲的數學系哥哥，也被告知他作為統計師的職位將被裁撤。他們兩個都是非常優秀的人才，如果在以前的時代一定會發展得很好」。

面對AI可能帶來的就業與財政風險，萊文主張紐約市應更積極規劃因應措施，並建議將每年稅收的16%撥入應急基金，以提升政府面對經濟衝擊時的財政韌性。不過，AI帶來的影響未必只有裁員與失業。萊文辦公室預估，若能及早採取適當措施，紐約市到2030年也有機會因AI創造約5.2萬個新工作。

因此，真正的關鍵不只是AI會取代多少職位，而是企業、政府與勞工能否及時調整工作模式、培養新技能，並讓新興職缺承接受到衝擊的勞動力。對年輕大學畢業生而言，學歷仍可能是求職條件之一，但未必能單獨保證就業優勢，這波變化究竟是AI重塑職場的早期訊號，還是短期勞動市場波動，仍有待後續數據驗證。可以確定的是，當高學歷不再必然代表更低的失業風險，教育與職涯規劃都將面臨新的考驗。

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