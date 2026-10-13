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115年高教深耕計畫經費 台大擁25.3億居冠、成大14.6億次之

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115年高教深耕計畫經費，仍以龍頭台大擁25.3億居冠。聯合報系資料照
115年高教深耕計畫經費，仍以龍頭台大擁25.3億居冠。聯合報系資料照

為落實對大專校院深化教研量能支持，教育部核定115年高教深耕計畫經費共193億元，個別學校年度分配經費一項與去年近似，今年仍以龍頭國立台灣大學獲得新台幣25.3億最多，國立成功大學14.6億居次。

教育部於107年推動「高等教育深耕計畫」，幫助學校提升校務發展並提升國際競爭力。高教深耕計畫以5年為1期，也是國內最大一筆競爭型補助計畫。

根據教育部統計指出，今年個別經費排序前十名學校和去年雷同，仍以台大獲得25.3億最多，其次為成大14.6億，陽明交大13.5億、清大12.6億、中山大學5.7億。

中山大學近兩年因特色領域研究中心表現出色獲教育部肯定，也反映於經費增幅上。中山與中興今年與去年均拿下逾5億元高教深耕補助款，超過中央大學的4.5億，於近兩年間分居五、六。

又今年技專校院中仍以台科大獲得4.4億最多，北科大獲得3億居次；私立大學一項台北醫學大學、中國醫藥大學個別獲得2.5億和2.4億，優於其他私立綜合大學；私立科大中則以正修科大獲得2.4億居冠。

教育部自112年起延續推動「高等教育深耕計畫第二期（112-116年）」，5年預計投入970億元。第二期計畫將於116年屆滿，面對AI浪潮及全球高教環境快速變化，教育部表示，已著手規劃第三期計畫，未來將進一步引導大學運用AI於校務治理，並融入行政、課程及教學創新。

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