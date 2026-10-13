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「頂大光環」讓旁人失色？他嘆同事全是碩博士生：拚300%只能勉強及格

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，自己進入研發部門後，發現同事多是台大、交大碩博士，不僅專業能力出色，學習速度也讓他望塵莫及，即使付出300%的努力，仍覺得自己只能勉強及格。示意圖。圖／AI生成
一名網友透露，自己進入研發部門後，發現同事多是台大、交大碩博士，不僅專業能力出色，學習速度也讓他望塵莫及，即使付出300%的努力，仍覺得自己只能勉強及格。示意圖。圖／AI生成

職場上遇到學歷、能力都相當出色的同事，究竟是成長的動力，還是無形的壓力？一名網友透露，自己進入研發部門後，發現同事多是台大交大碩博士，不僅專業能力出色，學習速度也讓他望塵莫及，即使付出300%的努力，仍覺得自己只能勉強及格，忍不住感嘆「跟頂大生當同事真的累」。

一位網友在Dcard的科技業發文感嘆，自己目前在研發部門任職，但自覺同事的程度和自己相比天差地遠。他指出，身邊動輒是畢業於台大、交大的碩士博士，且紛紛英文流利、各項學習能力很優秀，「而我就像小菜雞一樣，一個人在那耍寶，學得要死要活的，根本看不到他們的車尾燈」。

原PO表示，自己在同事面前競爭力全失，「尤其是工作內容是真的需要專業的，演算法、程式語言、高等數學、微積分、訊號與系統等等…隨便一個我都學不好」，明明自己已經拿出300%的精力在學習，但跟他們比起來，實際效果只有剛好及格。

他怨嘆，有時候會對面試上這個職缺感到後悔，也沒想到自己選擇進入研發部門「是地獄的開始」，自從工作到現在一直無法鬆懈，感覺一放鬆就會跌入谷底。最後原PO也向自覺資質平庸的人喊話：「希望那些學歷不好或是不夠聰明的，就乖乖在一般的工作待著就好了，不要去跟各種鬼怪搶工作做」。

貼文曝光後引起熱烈討論，有些人表示學歷不見得代表一切，直呼「頂大同事七成就專注自身」、「很多事情頂大也不是全部都能做到，還是要看人（態度、能力、經驗）」；也有人秉持精神勝利法，要原PO放寬心，「反正薪資單出來，頂大有什麼了不起？還不是跟我領一樣的」、「您工作的目的是自我實現還是賺錢？搶工作錢會比較多嗎？」

不過也有不少網友紛紛安慰原PO，提醒他別妄自菲薄，「撞牆期而已，追一段時間你也跟大家一樣了」、「熬過就是你的了，加油」、「換個角度想，你能和台交菁英同平台競爭還能及格，自己也很優秀了啊」。

另一方面，頂大學歷在求職和職場上，也可能帶來一定優勢。先前就有網友分享，老闆對學歷相當執著，每次招募新人時，只要看到台大畢業的履歷就會特別感興趣。他原以為只是老闆個人的徵才偏好，沒想到，就連名校畢業的同事提出想法時，老闆似乎也更容易接受。種種經歷讓這位網友逐漸察覺，職場上是否真的存在一層「名校濾鏡」，也讓他開始思考學歷究竟會如何影響職場評價。

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