從國中小一路補到大學 花蓮大學生每年最高領4.8萬租屋補助

花蓮縣政府推動「零元上學」政策，從國中小免費簿本、營養午餐，擴大至高中職每年2萬元就學補助，並規畫116學年度起提供設籍花蓮的大專院校生，每年最高4萬8000元宿舍或租屋補助。有家長肯定政策有助減輕經濟壓力，也提醒縣府應明確說明申請資格及補助標準，避免民眾期待落空。

花蓮縣「零元上學」政策於前縣長傅崐萁任內推動，提供國中小學生免費簿本、教科書、代辦費、學生團體保險及營養午餐等，盼縮小城鄉教育資源差距，降低家庭教育支出。

縣長徐榛蔚表示，縣府每年檢討並調整相關措施，自115學年度起，政策擴大至全縣公私立國中小，並新增高中職及五專前三年學生，每年2萬元就學補助，持續將照顧範圍向上延伸。

徐榛蔚指出，縣府規畫116學年度新增大專院校學生宿舍或租屋補助，凡設籍花蓮的學生，每年最高可獲4萬8000元補助，盼提供更完整的就學支持，減輕家長負擔。縣府持續推動教育希望工程，甄選國中、高中職及大學生參與留美、遊德交流，拓展國際視野，增加學習機會。

王姓家長表示，部分大學宿舍僅提供大一學生入住，大二起就得自行在校外租屋，尤其雙北地區租金高昂，若能獲得縣府補助，確實能減輕家庭負擔。

不過，王姓家長也提醒，縣府應進一步公開補助申請條件及相關配套，尤其各縣市租屋行情差異甚大，4萬8000元雖是最高補助額度，實際能領取多少、哪些學生符合資格，都需要清楚說明，才能讓政策真正落實，避免淪為看得到卻領不到的福利。

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