快訊

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

中原大學31位教授獲選全球前2%頂尖科學家 創歷年新高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
2026年「全球前2%頂尖科學家榜單」揭曉，中原大學共有31位教授入榜，創歷年新高。圖／中原大學提供
2026年「全球前2%頂尖科學家榜單」揭曉，中原大學共有31位教授入榜，創歷年新高。圖／中原大學提供

中原大學表示，美國史丹佛大學研究團隊近日公布2026年全球前2%頂尖科學家榜單（World‘s Top 2% Scientists），中原大學有31位教授入榜，較去年增加2人，再創新高。入榜教授涵蓋人工智慧、電子工程、能源、材料科學及企業管理等多項研究領域。

中原大學研發處指出，全球前2%頂尖科學家榜單是依據全球最大引文摘要資料庫Scopus資料，從1100萬多位科學家遴選前2%研究人員，評選標準包括總引用次數、h-index、共同作者修正的Hm-index，及單獨、第一或最後作者的論文引用指標等六項數據，能全面反映學者的研究影響力與國際地位，名單的公信力與代表性也因此備受肯定。入榜名單中有28位榮登終身科學影響力排行榜（1960-2025），16位列為2025年度科學影響力排行榜。

入榜終身科學影響力教授包括工業系黃惠民、楊錦洲，應數系楊敏生、Schaible, Siegfried，電子系洪君維、陳世綸，商學院鍾崑仁，企管系胡宜中，電機系洪穎怡、張俊明、郭森楙、邱謙松、張政元、謝冠群，生科系詹文雄，物理系楊桂周、蔡俊謙，化工系張雍、陳榮輝、鍾財王、李魁然、劉偉仁，化學系葉瑞銘、王宏文、廖俊臣，環工系游勝傑、趙煥平、王雅玢。

入榜2025年度科學影響力有應數系楊敏生、Schaible, Siegfried，工業系黃惠民，企管系胡宜中，電機系洪穎怡、郭森楙，化工系張雍、劉偉仁、Muruganantham, Rasu，環工系趙煥平、游勝傑，電子系陳世綸，化學系陳欣聰，物理系蔡俊謙，生科系詹文雄、Malhotra, Nemi。

校方表示31位教授入選全球前2%頂尖科學家榜單，除了反映教師長期累積的研究成果，也凸顯中原大學在不同學術領域持續深耕、拓展國際影響力的成果。

中原大學持續深耕學術研究與創新人才培育，展現豐沛科研能量與國際學術影響力，圖為半導體共構教育基地。圖／中原大學提供
中原大學持續深耕學術研究與創新人才培育，展現豐沛科研能量與國際學術影響力，圖為半導體共構教育基地。圖／中原大學提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

中原大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「全球前2%頂尖科學家」榜單揭曉 亞大28位學者入選

7個月邀31位諾貝爾獎得主來台 台灣橋樑計畫閉幕 賴總統：搭起3座橋

肯定台灣橋樑計畫 賴總統：持續結合產官培育研究人才

「世界綠色大學評比」屏科大勇奪東亞第一 台灣3所大學擠進全球前40名

相關新聞

中原大學31位教授獲選全球前2%頂尖科學家 創歷年新高

中原大學表示，美國史丹佛大學研究團隊近日公布2026年全球前2%頂尖科學家榜單（World‘s Top 2% Scientists），中原大學有31位教授入榜，較去年增加2人，再創新高。入榜教授涵蓋人工智慧、電子工程、能源、材料科學及企業管理等多項研究領域。

升大學英聽一試9萬人報名 今開放查詢試場分配表

116學年度升大學高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數計9萬900餘人，今天上午已公布應試號碼、考試地點與試場分配表，考生可至大考中心網站查詢。另外，受到11月底九合一選舉影響，大考中心也提醒，辦理選舉宣傳活動，避開考試期間以維護試場安寧。

學術黑市／學術孤兒求生術？論文諮詢、代寫紅線曝光

一張「線上論文家教」求救名冊，揭開台灣高教在量化KPI與升等年限壓迫下的殘酷現實。從頂大碩博士生到現職助理教授，全都陷入「論文生不出來」的焦慮。資深學者指出「高教補習班化」，學生只能無奈向外求援的困境；但也有教授點出更深層的危機，研究生基本研究思維與修改能力的失靈，導致師生陷入「聽不懂、改不動」的膠著痛苦。但在口試場上，委員又是如何看穿代寫的偽裝？

頂尖科學家榜單 亞大28學者入選

由美國史丹佛大學學者團隊建置、Elsevier公司發布的「全球前百分之二頂尖科學家」榜單揭曉，亞洲大學今年有廿八名學者入選，研究領域涵蓋人工智慧、資訊工程、經營管理及醫療健康，其中十七名教授同時入選「年度科學影響力」及「終身科學影響力」項目，展現跨領域研究成果與長期累積的學術影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。