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中原大學31位教授獲選全球前2%頂尖科學家 創歷年新高
中原大學表示，美國史丹佛大學研究團隊近日公布2026年全球前2%頂尖科學家榜單（World‘s Top 2% Scientists），中原大學有31位教授入榜，較去年增加2人，再創新高。入榜教授涵蓋人工智慧、電子工程、能源、材料科學及企業管理等多項研究領域。
中原大學研發處指出，全球前2%頂尖科學家榜單是依據全球最大引文摘要資料庫Scopus資料，從1100萬多位科學家遴選前2%研究人員，評選標準包括總引用次數、h-index、共同作者修正的Hm-index，及單獨、第一或最後作者的論文引用指標等六項數據，能全面反映學者的研究影響力與國際地位，名單的公信力與代表性也因此備受肯定。入榜名單中有28位榮登終身科學影響力排行榜（1960-2025），16位列為2025年度科學影響力排行榜。
入榜終身科學影響力教授包括工業系黃惠民、楊錦洲，應數系楊敏生、Schaible, Siegfried，電子系洪君維、陳世綸，商學院鍾崑仁，企管系胡宜中，電機系洪穎怡、張俊明、郭森楙、邱謙松、張政元、謝冠群，生科系詹文雄，物理系楊桂周、蔡俊謙，化工系張雍、陳榮輝、鍾財王、李魁然、劉偉仁，化學系葉瑞銘、王宏文、廖俊臣，環工系游勝傑、趙煥平、王雅玢。
入榜2025年度科學影響力有應數系楊敏生、Schaible, Siegfried，工業系黃惠民，企管系胡宜中，電機系洪穎怡、郭森楙，化工系張雍、劉偉仁、Muruganantham, Rasu，環工系趙煥平、游勝傑，電子系陳世綸，化學系陳欣聰，物理系蔡俊謙，生科系詹文雄、Malhotra, Nemi。
校方表示31位教授入選全球前2%頂尖科學家榜單，除了反映教師長期累積的研究成果，也凸顯中原大學在不同學術領域持續深耕、拓展國際影響力的成果。
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