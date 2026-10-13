中原大學31位教授獲選全球前2%頂尖科學家 創歷年新高

一張「線上論文家教」求救名冊，揭開台灣高教在量化KPI與升等年限壓迫下的殘酷現實。從頂大碩博士生到現職助理教授，全都陷入「論文生不出來」的焦慮。資深學者指出「高教補習班化」，學生只能無奈向外求援的困境；但也有教授點出更深層的危機，研究生基本研究思維與修改能力的失靈，導致師生陷入「聽不懂、改不動」的膠著痛苦。但在口試場上，委員又是如何看穿代寫的偽裝？

2026-10-13 07:30