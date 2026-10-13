升大學英聽一試9萬人報名 今開放查詢試場分配表

116學年度升大學高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數計9萬900餘人，今天上午已公布應試號碼、考試地點與試場分配表，考生可至大考中心網站查詢。另外，受到11月底九合一選舉影響，大考中心也提醒，辦理選舉宣傳活動，避開考試期間以維護試場安寧。

大考中心呼籲，為避免競選宣傳活動所產生的噪音干擾考生，敬請各縣市候選人及相關競選團隊於考試期間，儘量避免於試場周邊宣傳廣播、遊行造勢、集會活動等其他可能影響考場安寧的活動，共同維護試場周邊秩序與寧靜，以利考生順利作答。

另外，即日起考生可至大考中心網站（ https://www.ceec.edu.tw ）高中英語聽力測驗「試務專區」查覽應考資訊，包含姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。若發現查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同，務必來電大考中心洽詢（電話02-23661416 轉 608）。

大考中心也說明，考生可至大考中心網站高中英語聽力測驗「考試訊息」查覽各考（分）區試場分配表，並可點選進入特定考（分）區，查看試場平面圖。由於英聽測驗不開放考生查看試場，考生務必上網查詢個人的詳細應考資訊、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當日能快速進入考分區學校及所屬試場應試。

大考中心也強調，考試期間，非應試物品不得隨身攜帶入座或置放於抽屜中、桌椅下、座位旁。不可攜帶入座的物品包括，具備傳輸、通訊、記憶、掃描、拍攝、錄影、翻譯、計算或人工智慧生成功能的器具或設備，包括行動電話與各項穿戴式裝置，也包括電子辭典、翻譯筆。

大考中心指出，為維護考試公平，並防止電子舞弊，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話、智慧眼鏡等電子穿戴式裝置，考生應予充分配合，不得拒絕；拒絕配合者，將提報考試委員會議處。

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