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頂尖科學家榜單 亞大28學者入選

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
亞洲大學校長蔡進發（中）、講座教授黃光彩（右一）、許健（左二）參訪麻省理工學院奈米研究中心。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（中）、講座教授黃光彩（右一）、許健（左二）參訪麻省理工學院奈米研究中心。圖／亞洲大學提供

由美國史丹佛大學學者團隊建置、Elsevier公司發布的「全球前百分之二頂尖科學家」榜單揭曉，亞洲大學今年有廿八名學者入選，研究領域涵蓋人工智慧、資訊工程、經營管理及醫療健康，其中十七名教授同時入選「年度科學影響力」及「終身科學影響力」項目，展現跨領域研究成果與長期累積的學術影響力。

亞洲大學說，該校資訊工程學系此次有十一名學者入選，是上榜人數最多的學術領域之一，展現亞大在ＡＩ、資訊科技及相關研究領域具有堅強的師資陣容與科研能量。而且，連同校長蔡進發、副校長黃仁竑也一併入選，顯示校務領導團隊兼具學術研究與高等教育管理經驗。

亞大說，「全球前百分之二頂尖科學家」資料庫是依據Scopus學術資料庫的論文引用紀錄、作者貢獻及相關學術影響力指標評估，分為「年度科學影響力」及「終身科學影響力」兩類。前者著重特定年度的研究表現，後者反映學者長期累積的學術影響力，是國際學界觀察研究成果的參考指標之一。

蔡進發說，該校近年持續延攬國內外優秀學者，並以ＡＩ、量子、機器人、醫療健康及半導體等領域作為重點發展方向。同時，也推動國際學術合作，除了有多位教授獲選為ＩＥＥＥ、國際人工智慧學院及歐洲工程院等國際學術組織的院、會士，還邀請廿一名諾貝爾獎得主參與學術交流。

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