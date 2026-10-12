快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

龍貓森林也入列 南投暨大6條健行步道串起淺山生態

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「暨大香楠步道」全長約400公尺，可在林蔭間享受芬多精，5至10分鐘可走完。圖／暨大提供
「暨大香楠步道」全長約400公尺，可在林蔭間享受芬多精，5至10分鐘可走完。圖／暨大提供

國立暨南國際大學位於埔里淺山地帶，校方整合校內自然景觀與生物多樣性資源，籌設「自然教育園區」規畫6條健行步道，長度從400公尺至7.5公里不等，近日完成建置步道與生態導覽資訊系統，設立生態告示牌，鼓勵民眾走進校園共享。

暨大指出，該校校地約150公頃，全校綠地覆蓋率高達88%，不僅是學術殿堂，更是穿山甲、領角鴞、白鷺鷥、大冠鷲與各式昆蟲等豐富動植物的棲息天地，生態資源得天獨厚，為此積極整合自然景觀與生物多樣性資源籌設「自然教育園區」。

暨大依據校內活動場域規畫6條難易兼備的主題步道，其中，暨大香楠步道約400公尺，可在林蔭間享受芬多精，5至10分鐘可走完；福安宮步道結合信仰，單程約800公尺，步行約需15分鐘；暨大龍貓森林步道則穿梭於幽美林木之間。

針對喜愛健走或登高望遠的運動愛好者，暨大環校步道約3.8公里，全程約需1小時；桃暨步道延伸串聯起周邊聚落，單程約5.5公里，需近1小時；秋季健行步道約7.5公里、爬升至海拔620至730公尺的，約1.5小時可完成，具挑戰性。

校方表示，除規畫6條步道，同步建置步道與生態導覽資訊系統，並在管理學院、行政大樓、學生活動中心周邊等6處主要路口節點，結合白鷺鷥、穿山甲、獨角仙與蝴蝶等造型意象設置導覽告示牌，提供步道路線、步行時間及難易度等資訊。

暨大校長武東星說，為落實大學社會責任（USR）與推動永續發展，透過整合淺山自然生態與校園動線，將整座校園打造成教育、休憩與身心放鬆兼具的自然教育園區，不僅是高等學府，也是民眾的後花園，與大眾共享校園綠意及生態魅力。

暨大在校內規畫6條健行步道，將校園打造成兼具教育、休憩與身心放鬆的「自然教育園區」。圖／暨大提供
暨大在校內規畫6條健行步道，將校園打造成兼具教育、休憩與身心放鬆的「自然教育園區」。圖／暨大提供

「暨大環校步道」每年3、4月沿途黃金風鈴木與番茉莉盛開，全長約3.8公里，步行約需1小時。圖／暨大提供
「暨大環校步道」每年3、4月沿途黃金風鈴木與番茉莉盛開，全長約3.8公里，步行約需1小時。圖／暨大提供

暨大結合「獨角仙」造型意象設置「桃暨步道」導覽告示牌，提供步道路線、步行時間及難易度資訊。圖／暨大提供
暨大結合「獨角仙」造型意象設置「桃暨步道」導覽告示牌，提供步道路線、步行時間及難易度資訊。圖／暨大提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

南投 暨大 生態 埔里

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

暨大座落埔里淺山 6特色步道打造大眾後花園

北市中埔山公園正式開放 軍事管制多年的淡蘭古道南路節點

「世界綠色大學評比」屏科大勇奪東亞第一 台灣3所大學擠進全球前40名

擊敗全球1900校 暨大擠進世界前25大綠色大學

相關新聞

新北追蹤227名學生AI學習 愈會提問學習進步愈明顯

生成式AI進入校園，新北市教育局與國家教育研究院、均一平台教育基金會及龍埔國小，公布全學年AI個人化教育研究成果，追蹤227名六年級學生使用「AI筆記本」的學習歷程，累積近8萬筆作答及逾萬則AI提問。研究發現，學生直接向AI索取答案的比例，一年內從22.6%降至5.6%，與理解、解題有關的提問則占近六成，顯示學生逐漸從「找答案」轉向「學會提問」，提問越深入、越願意自主作答的學生，學習進步也越明顯。

國慶禮賓服裝不再只有裙裝！東吳大學首開放褲裝、裙裝自由選

東吳大學親善大使團連續四年獲選為國慶禮賓大使。今年首度開放團員自行選擇褲裝或裙裝，並將本土語言納入培訓。東吳大學表示，此次制服制度調整，是希望兼顧禮賓專業形象與團員需求，讓每個人都能選擇最適合自己的服裝。

龍貓森林也入列 南投暨大6條健行步道串起淺山生態

國立暨南國際大學位於埔里淺山地帶，校方整合校內自然景觀與生物多樣性資源，籌設「自然教育園區」規畫6條健行步道，長度從400公尺至7.5公里不等，近日完成建置步道與生態導覽資訊系統，設立生態告示牌，鼓勵民眾走進校園共享。

暨大座落埔里淺山 6特色步道打造大眾後花園

座落埔里鎮淺山地帶的國立暨南國際大學擁有150公頃校地，校方規劃6條步道，從400公尺輕鬆漫遊到高強度7.5公里各具特色...

中山大學與臺大醫院啟動15年長約 打造南北醫療合作網絡

中山大學與臺灣大學醫學院附設醫院正式締結長達15年的合作協議，匯聚南北頂尖教研與臨床資源。未來臺大醫院將依據中山大學的實質需求，借調臺大醫院專任醫事人員與醫療團隊，擔任中山大學未來所附設、附屬或經營管理的醫療機構團隊成員。

嘉南大學3學生今晨登玉山 舉國旗祝中華民國生日快樂

嘉南藥理大學藥學系學生蔡竣宇、林雋和及陳右倉利用國慶連假組隊挑戰玉山主峰，但因登玉山名額管制限制，直到今天清晨才成功登頂，在山頂高舉國旗，祝賀中華民國生日快樂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。