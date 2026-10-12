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龍貓森林也入列 南投暨大6條健行步道串起淺山生態
國立暨南國際大學位於埔里淺山地帶，校方整合校內自然景觀與生物多樣性資源，籌設「自然教育園區」規畫6條健行步道，長度從400公尺至7.5公里不等，近日完成建置步道與生態導覽資訊系統，設立生態告示牌，鼓勵民眾走進校園共享。
暨大指出，該校校地約150公頃，全校綠地覆蓋率高達88%，不僅是學術殿堂，更是穿山甲、領角鴞、白鷺鷥、大冠鷲與各式昆蟲等豐富動植物的棲息天地，生態資源得天獨厚，為此積極整合自然景觀與生物多樣性資源籌設「自然教育園區」。
暨大依據校內活動場域規畫6條難易兼備的主題步道，其中，暨大香楠步道約400公尺，可在林蔭間享受芬多精，5至10分鐘可走完；福安宮步道結合信仰，單程約800公尺，步行約需15分鐘；暨大龍貓森林步道則穿梭於幽美林木之間。
針對喜愛健走或登高望遠的運動愛好者，暨大環校步道約3.8公里，全程約需1小時；桃暨步道延伸串聯起周邊聚落，單程約5.5公里，需近1小時；秋季健行步道約7.5公里、爬升至海拔620至730公尺的，約1.5小時可完成，具挑戰性。
校方表示，除規畫6條步道，同步建置步道與生態導覽資訊系統，並在管理學院、行政大樓、學生活動中心周邊等6處主要路口節點，結合白鷺鷥、穿山甲、獨角仙與蝴蝶等造型意象設置導覽告示牌，提供步道路線、步行時間及難易度等資訊。
暨大校長武東星說，為落實大學社會責任（USR）與推動永續發展，透過整合淺山自然生態與校園動線，將整座校園打造成教育、休憩與身心放鬆兼具的自然教育園區，不僅是高等學府，也是民眾的後花園，與大眾共享校園綠意及生態魅力。
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