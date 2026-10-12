暨大座落埔里淺山　6特色步道打造大眾後花園

座落埔里鎮淺山地帶的國立暨南國際大學擁有150公頃校地，校方規劃6條步道，從400公尺輕鬆漫遊到高強度7.5公里各具特色，暨大表示，校園不僅是高等學府，更是大眾的後花園。

國立暨南國際大學今天發布新聞稿表示，擁有廣達150公頃校地，全校綠地覆蓋率達88％，近日完成步道與生態導覽資訊系統，除規劃6條各具特色步道，並於重要節點設立融入在地生態意象告示牌，透過整合淺山自然生態與校園動線，讓民眾步行感受埔里好山好水。

暨大表示，約400公尺的「暨大香楠步道」只需5至10分鐘即可走完，最適合輕鬆享受清新芬多精；「福安宮步道」單程約800公尺、步行約需15分鐘，巧妙揉合在地信仰人文底蘊與蓊鬱綠意；「暨大龍貓森林步道」則引領穿梭林木間，深受喜愛沉靜自然的旅人青睞。

全長約3.8公里「暨大環校步道」步行全程約1小時，遊客可將開闊校園地標與綠意林道盡收眼底；單程約5.5公里、需時約1小時的「桃暨步道」延伸周邊聚落與田園風光；全長約7.5公里、爬升至海拔約730公尺的「秋季健行步道」視野遼闊，是享受中長程健行好選擇。

暨大校長武東星說，落實大學社會責任與推動永續發展，暨大致力將整座校園打造成兼具教育、休憩與身心放鬆的自然教育園區；另外，導覽牌結合白鷺鷥、穿山甲、獨角仙、蝴蝶等暨大代表物種，提供路線、步行時間、海拔與難度資訊，成為校園新亮點。

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