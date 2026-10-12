新北追蹤227名學生AI學習 愈會提問學習進步愈明顯

生成式AI進入校園，新北市教育局與國家教育研究院、均一平台教育基金會及龍埔國小，公布全學年AI個人化教育研究成果，追蹤227名六年級學生使用「AI筆記本」的學習歷程，累積近8萬筆作答及逾萬則AI提問。研究發現，學生直接向AI索取答案的比例，一年內從22.6%降至5.6%，與理解、解題有關的提問則占近六成，顯示學生逐漸從「找答案」轉向「學會提問」，提問越深入、越願意自主作答的學生，學習進步也越明顯。

新北市教育局長張明文表示，AI融入教育不是讓學生更快取得答案，而是協助孩子釐清問題、理解概念並建立思考方法，市府將持續透過研究了解學生使用AI的情形及教師教學調整，讓科技真正回應學習需求。

國教院院長林從一表示，這是國教院首次以生成式AI為核心進行全學年教育研究，研究發現，學生逐漸從直接索取答案，轉為先說明自己不懂的地方，再請AI協助釐清，凸顯AI時代除了取得答案，更重要的是持續提問、判斷與思考。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出，「AI筆記本」採半蘇格拉底式設計，不直接提供答案，而是在學生遇到困難時給予提示與教學。研究也將課堂使用情形納入分析，作為平台改版依據，再回到教學現場驗證，形成持續優化的循環。

龍埔國小校長張伯瑲表示，學生應先整理想法、找出學習卡關處，再運用AI協助釐清，才能讓AI成為學習助手。教師也會引導學生從「問答案」進一步學習「問方法、問原因」，培養自主學習及問題解決能力。

教育局表示，新北透過「親師生平台」單一帳號整合超過130項學習資源，包括均一、因材網、PaGamO及學習吧等。未來將持續深化跨域合作，研發AI素養課程模組，並將研究場域擴大至五、六年級，同時導入OECD AI素養架構，培養學生正確使用科技及獨立思辨的能力。

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