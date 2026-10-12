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國慶禮賓服裝不再只有裙裝！東吳大學首開放褲裝、裙裝自由選

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
東吳大學親善大使團參加國慶活動禮賓人員團照。圖／東吳大學提供
東吳大學親善大使團參加國慶活動禮賓人員團照。圖／東吳大學提供

東吳大學親善大使團連續四年獲選為國慶禮賓大使。今年首度開放團員自行選擇褲裝或裙裝，並將本土語言納入培訓。東吳大學表示，此次制服制度調整，是希望兼顧禮賓專業形象與團員需求，讓每個人都能選擇最適合自己的服裝

東吳大學表示，為迎接國慶大典，親善大使團自6月起即展開一系列專業培訓與準備，除持續強化禮賓儀態、接待技巧及勤務流程外，更安排急救課程、體能訓練等專項課程。

從9月24日的國慶講習、10月6日國慶禮賓人員預演，到正式投入國慶大典服務，團員透過與長官、老師及各校服務夥伴的交流與學習，熟悉各項勤務流程，並在一次次演練與合作中培養臨場應變能力與團隊默契。

東吳大學說，今年團隊主要負責南廣場的禮賓服務，因應現場來賓與服務需求的多元性，團隊也特別將本土語言納入國慶培訓內容，透過情境演練熟悉勤務中可能使用的接待與引導用語。

而今年東吳大學親善大使團也做出一項全新的嘗試，首次讓團員自行選擇以褲裝或裙裝投入國慶大典服務。透過制服制度的調整，在兼顧禮賓專業與整體形象的同時，也回應不同勤務情境與團員需求，進一步實踐東吳大學堅毅、包容的人文精神。

東吳大學親善大使團參加國慶活動禮賓人員接待實況，首度有同學以褲裝亮相。圖／東吳大學提供
東吳大學親善大使團參加國慶活動禮賓人員接待實況，首度有同學以褲裝亮相。圖／東吳大學提供

教育部長鄭英耀為感謝東吳大學親善大使團參與國慶活動禮賓接待工作，特別頒發感謝狀。圖／東吳大學提供
教育部長鄭英耀為感謝東吳大學親善大使團參與國慶活動禮賓接待工作，特別頒發感謝狀。圖／東吳大學提供

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