國慶禮賓服裝不再只有裙裝！東吳大學首開放褲裝、裙裝自由選

東吳大學親善大使團連續四年獲選為國慶禮賓大使。今年首度開放團員自行選擇褲裝或裙裝，並將本土語言納入培訓。東吳大學表示，此次制服制度調整，是希望兼顧禮賓專業形象與團員需求，讓每個人都能選擇最適合自己的服裝。
東吳大學表示，為迎接國慶大典，親善大使團自6月起即展開一系列專業培訓與準備，除持續強化禮賓儀態、接待技巧及勤務流程外，更安排急救課程、體能訓練等專項課程。
從9月24日的國慶講習、10月6日國慶禮賓人員預演，到正式投入國慶大典服務，團員透過與長官、老師及各校服務夥伴的交流與學習，熟悉各項勤務流程，並在一次次演練與合作中培養臨場應變能力與團隊默契。
東吳大學說，今年團隊主要負責南廣場的禮賓服務，因應現場來賓與服務需求的多元性，團隊也特別將本土語言納入國慶培訓內容，透過情境演練熟悉勤務中可能使用的接待與引導用語。
而今年東吳大學親善大使團也做出一項全新的嘗試，首次讓團員自行選擇以褲裝或裙裝投入國慶大典服務。透過制服制度的調整，在兼顧禮賓專業與整體形象的同時，也回應不同勤務情境與團員需求，進一步實踐東吳大學堅毅、包容的人文精神。
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東吳大學親善大使團連續四年獲選為國慶禮賓大使。今年首度開放團員自行選擇褲裝或裙裝，並將本土語言納入培訓。東吳大學表示，此次制服制度調整，是希望兼顧禮賓專業形象與團員需求，讓每個人都能選擇最適合自己的服裝。
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