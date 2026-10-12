嘉南大學3學生今晨登玉山 舉國旗祝中華民國生日快樂

嘉南藥理大學藥學系學生蔡竣宇、林雋和及陳右倉利用國慶連假組隊挑戰玉山主峰，但因登玉山名額管制限制，直到今天清晨才成功登頂，在山頂高舉國旗，祝賀中華民國生日快樂。

陳右倉說，三人希望能在大學畢業前完成「台灣人必做的三件事」環島、登玉山、泳渡日月潭，特別籌畫這趟國慶登頂之旅。因排雲山莊床位一位難求，多次抽籤落選，終於幸運抽中國慶連假床位，讓三人得以把登玉山的願望與國慶結合登頂，展開國旗並大聲祝賀中華民國生日快樂。雖然登頂日期並非10月10日，但選在國慶連假完成這項挑戰，對三人而言仍別具意義，也成為大學青春歲月中難忘的國慶回憶。

嘉南藥理大學表示，藥學系學生登玉山慶國慶，師生也響應台南市政府辦升旗典禮，10月10日上午軍訓室主任李柏宏上校率隊前往西拉雅廣場，與市民一同迎接國旗升起，共同感受國慶日的莊嚴與喜悅，以實際行動表達對國家的祝福。

校方表示，今年國慶師生以不同方式迎接國家生日，從府城廣場與市民共同迎接國旗，到學子登上海拔3952公尺玉山主峰，城市到高山，用不同的方式傳遞對國家生日祝福。

嘉南大學蔡竣宇、林雋和及陳右倉今晨登玉山舉國旗祝中華民國生日快樂。圖／學生提供

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