鳳梨全果變身生活好物 大葉大學推農業循環再生

大葉大學執行教育部「循跡里山—八卦台地聚落六級化產業共創計畫」，帶學生走進社區，近期將鳳梨全果利用，果肉做醬鳳梨、果皮製酵素清潔劑，探索農業剩餘資材再利用的可能。

大葉大學環境與安全工程學系教授陳宜清表示，八卦台地盛產鳳梨，除鮮果銷售外，如何妥善保存過剩鳳梨、減少農業廢棄物，是地方產業面臨的課題。

陳宜清說，相關產業共創共學計畫已進行多年，近期則帶學生前往芬園鄉中崙社區，與居民共同將鳳梨「全果利用」，把果肉製成醬鳳梨延長保存期限，果皮做成鳳梨酵素清潔劑，讓原本可能被丟棄的材料重新回到生活中。

此外，該計畫團隊也媒合在地廠商與學校專業技術，開發無添加物的鳳梨凍乾，有助延長保存期限，也方便攜帶，讓鳳梨不再只有鮮果一種樣貌。

校方指出，部分農業資材因產源分散，缺乏集中回收機制，可能遭棄置或露天焚燒，造成異味及空氣污染。芬園鄉常見的鳳梨葉、荔枝及龍眼枝條等有機資材，其實都具有再利用價值。

團隊也將鳳梨葉製成手抄紙「鳳纖紙」，有人則做成紙磚、說故事的動物造型手偶道具，韌性高的鳳梨葉纖維也可製成麻繩原料，編織成手工提袋。至於荔枝與龍眼枝條，也能加工成獨一無二的樹枝筆。

校方告訴中央社記者，計畫推動範圍除彰化市、芬園鄉外，逐步拓展至大村鄉、社頭鄉及二水鄉，運用在地生態環境及農業特色，讓農業剩餘資材從廢棄物變成生活創意與產業資源，實踐友善環境、循環再利用精神，期盼開創八卦山地區新價值。

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