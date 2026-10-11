高雄東南亞教育交流協會訪菲 推動AI淨零與雙邊合作

高雄市東南亞教育交流協會訪團近日訪問菲律賓，拜會菲律賓大學、政府官員及教育科技團隊，推動台菲在人工智慧（AI）淨零、適性學習及人才培育等領域合作，盼透過教育與知識交流，促進菲律賓國家發展。

協會理事長吳英明與常務理事蘇永朝，5日至9日在馬尼拉和拉古納省（Laguna）訪問，期間與菲律賓大學（UP）討論活化校園創新設施以及在校園建置模組化AI資料中心淨零等計畫。

有關AI資料中心淨零，台灣合作夥伴將負責設施設計、營運及維護，校方以再生能源供電，運用運算資源進行AI研究與人才培訓；雙方也探討AI微證書課程及台籍專家共同授課事宜。

訪團並與菲律賓政府官員及教育科技團隊交流，討論運用適性學習平台掌握中小學學生數學與科學學習狀況，及早辨識需要協助的學生，然後將試辦經驗拓展至全國各地。

蘇永朝介紹「Project Aurora」，盼結合台灣腦機介面與邊緣AI技術，協助及早發現菲律賓兒童發展遲緩問題。

訪團分別拜會了駐菲代表周民淦、菲律賓內閣部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.），討論台菲學習合作、呂宋經濟走廊，以及都市規劃、交通管理、廢棄物處理與農漁業經驗交流。

此外，訪團也與前菲律賓國家經濟發展局（NEDA）局長波爾尼亞（Ernesto Pernia）會面，探討菲律賓國家發展及區域合作。

吳英明告訴中央社，台灣與菲律賓地理相近、民間往來密切，應以鄰居互助為出發點，建立超越傳統國家利益與國際政治框架的合作關係，並強調教育應是跨越國界的人才交流與培育，透過知識共享及共同治理，讓人才成為推動社會進步的力量。

他期盼台菲繼續以「社區互助精神」理念深化合作，讓教育成為改變國家發展的重要途徑，並共同實現聯合國永續發展目標、包容性成長、淨零排放及社會韌性。

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