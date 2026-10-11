聽新聞
0:00 / 0:00
高雄東南亞教育交流協會訪菲 推動AI淨零與雙邊合作
高雄市東南亞教育交流協會訪團近日訪問菲律賓，拜會菲律賓大學、政府官員及教育科技團隊，推動台菲在人工智慧（AI）淨零、適性學習及人才培育等領域合作，盼透過教育與知識交流，促進菲律賓國家發展。
協會理事長吳英明與常務理事蘇永朝，5日至9日在馬尼拉和拉古納省（Laguna）訪問，期間與菲律賓大學（UP）討論活化校園創新設施以及在校園建置模組化AI資料中心淨零等計畫。
有關AI資料中心淨零，台灣合作夥伴將負責設施設計、營運及維護，校方以再生能源供電，運用運算資源進行AI研究與人才培訓；雙方也探討AI微證書課程及台籍專家共同授課事宜。
訪團並與菲律賓政府官員及教育科技團隊交流，討論運用適性學習平台掌握中小學學生數學與科學學習狀況，及早辨識需要協助的學生，然後將試辦經驗拓展至全國各地。
蘇永朝介紹「Project Aurora」，盼結合台灣腦機介面與邊緣AI技術，協助及早發現菲律賓兒童發展遲緩問題。
訪團分別拜會了駐菲代表周民淦、菲律賓內閣部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.），討論台菲學習合作、呂宋經濟走廊，以及都市規劃、交通管理、廢棄物處理與農漁業經驗交流。
此外，訪團也與前菲律賓國家經濟發展局（NEDA）局長波爾尼亞（Ernesto Pernia）會面，探討菲律賓國家發展及區域合作。
吳英明告訴中央社，台灣與菲律賓地理相近、民間往來密切，應以鄰居互助為出發點，建立超越傳統國家利益與國際政治框架的合作關係，並強調教育應是跨越國界的人才交流與培育，透過知識共享及共同治理，讓人才成為推動社會進步的力量。
他期盼台菲繼續以「社區互助精神」理念深化合作，讓教育成為改變國家發展的重要途徑，並共同實現聯合國永續發展目標、包容性成長、淨零排放及社會韌性。
2026教育月》邀請您一同關心
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。