節電政策背離AI發展趨勢 大學兩難
隨世界各國主權ＡＩ意識抬頭，台灣學校與政府機關多嘗試推廣地端ＡＩ。但學界指出，政府近年也設定淨零碳排等目標，勢必要控制用電量，恐衝擊ＡＩ應用和發展；再者，政府機關也要求大專校院每年節電百分之一，和ＡＩ發展趨勢背離。
據了解，近期數間大專校院已連袂向教育部反映節電問題，認為每年節電百分之一標準有待修正，教育部則傾向將此議題延後，至明年初大學校長會議上討論。
台科大副校長陳俊良表示，近年愈來愈多私人企業、學校等嘗試內建地端ＡＩ，過去多與大企業租用，如每年給予二百萬美金租用金，缺點在於所費不貲且速度可能受限。地端ＡＩ處除了確保資安，再者，資源也能自行調配、控管。
但陳俊良也說，地端ＡＩ運作亦有壞處，單位必須付出高額的維運成本，而使用者對速度、效率的要求只會愈來愈高，「你的資源可能永遠都不夠。」必須不停添購設備。
陳俊良談到，更重要者在於電力，因此近年如輝達等企業設置Data Center、AI Center，均會一併考慮電力問題。不過由於政府近年設定二○五○淨零碳排目標，勢必要控制用電量，「但如此一來ＡＩ怎麼跑？」尤其要推動地端ＡＩ，學校用電量只會抬升，是非常兩難的情況。
台科大校長顏家鈺也說，近期也跟教育部反映，大專校院的用電量不要每年增加百分之十已是萬幸，而教育部要求大專校院每年要節電百分之一，背離近年ＡＩ發展趨勢。
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