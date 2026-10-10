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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

防研究外洩 台師大建立地端AI

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台師大成立核心計算資源中心，為國內首個打造地端ＡＩ（On-Premises AI）的大專校院。學校個資、人事、財務乃至於未公開的研究資料，一律於校內地端處理。教師表示，國外有學界使用商業ＡＩ，卻發生研究成果外洩等問題，大學打造自己的地端ＡＩ更能保護研究心血。

台師大爭取到國科會計畫，創設核心計算資源中心，計畫於今年六月起跑，國科會補助三年六千萬，用於ＣＰＵ高速運算系統、儲存系統等設備；台師大則提出三年五千萬配合款，用於建置ＧＰＵ運算設備與全校共用的地端算力

台師大副校長楊鎮華表示，建立地端ＡＩ的效益在於保護研究心血和機敏資料，師生不必再把未公開的研究成果、資料交給外部平台。地端負責常態承載，處理機敏資料、模型訓練與微調，全年提供服務；大型批次訓練則使用國網中心既有算力，不會重複。

楊鎮華也說，學校以資料敏感度分流，個資、人事、財務、學習歷程、公文和未公開研究資料，一律在校內地端處理；公開或已去識別化資料，才能使用外部雲端服務。比照貴重儀器依使用量收費，開放對象包括師生與研究團隊，服務領域橫跨數學、資訊工程到教育、藝術、人文等。

台師大教務長須文蔚也表示，近年常看到如上市櫃企業工程師詢問商業ＡＩ相關技術問題，結果關鍵技術被回傳；或研究人員相關研究尚未發布，卻因使用商用ＡＩ校稿等，「結果全世界都可能知道你要做什麼。」地端ＡＩ雖未必如商業ＡＩ好用，但至少能確保安全、資料不被公開。

楊鎮華也強調，學校必須承擔維運、資源共享等責任，不是蓋完結束。因此採使用者付費、收入回流，收益會回流中心作為營運與維修經費；整體營運列入學校專案管考。

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節電政策背離AI發展趨勢 大學兩難

隨世界各國主權ＡＩ意識抬頭，台灣學校與政府機關多嘗試推廣地端ＡＩ。但學界指出，政府近年也設定淨零碳排等目標，勢必要控制用電量，恐衝擊ＡＩ應用和發展；再者，政府機關也要求大專校院每年節電百分之一，和ＡＩ發展趨勢背離。

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