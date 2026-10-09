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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

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大學發展人工智慧…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學界也指出，政府近年也設定淨零碳排等目標，大學勢必要控制用電量，恐衝擊到AI應用和發展。記者胡經周／攝影
學界也指出，政府近年也設定淨零碳排等目標，大學勢必要控制用電量，恐衝擊到AI應用和發展。記者胡經周／攝影

隨世界各國主權AI意識抬頭，台灣學校與政府機關多嘗試推廣地端AI。但學界也指出，政府近年也設定淨零碳排等目標，大學勢必要控制用電量，恐衝擊到AI應用和發展；再者，政府機關也要求大專校院每年需節電1％，也背離近年AI發展趨勢。

台科大副校長陳俊良表示，近年確實愈來愈多私人企業、學校等嘗試內建地端AI，過去多與大企業租用，如每年給予二百萬美金租用金，缺點在於所費不貲且速度可能受限。地端AI處除了確保資安，再者，資源也能自行調配、控管。

但陳俊良也說，地端AI運作亦有壞處，在於單位必須付出高額的維運成本，而使用者對速度、效率的要求只會愈來愈高，「你的資源可能永遠都不夠。」必須不停添購設備。

陳俊良談到，更重要者在於電力，因此近年如輝達等企業設置Data Center、AI Center，均會一併考慮電力問題。而由於政府近年設定2050淨零碳排目標，勢必要控制用電量，「但如此一來AI怎麼跑？」尤其要推動地端AI，學校用電量只會抬升，是非常兩難的情況。

台科大校長顏家鈺也說，近期也有學校和教育部反映，大專校院用電量不要每年增加10％已是萬幸，而教育部要求大專校院每年要節電1％，確實也背離近年ＡＩ發展趨勢。加上近年國內氛圍較反對核能，但國內科技廠都是用電大戶，廠址規模大，屆時勢必企業端也要一起想辦法。

據了解，近期數間大專校院已連袂向教育部反映節電問題，認為每年節電1％標準有待修正。也有單位於大專校院電費分級補助方案研商會議上表示，長年來配合國家能源政策，已竭力推行校園節能，經多年努力，實難達成每年再節電1%以上，且學校仍有校舍增建等需求，加上需配合國家政策提升教學研究發展，如增加AI算力購買GPU等，用電需求只會成長，不宜以年節電率作為考核標準。

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