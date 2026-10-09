靜宜大學友善校園周系列活動 互動體驗強化師生安全意識

靜宜大學「友善校園週」系列活動正登場！校方結合軍警、政府及企業等單位推動交通安全、防詐騙、反毒、防災及性別平等教育等宣導，透過實際體驗與互動闖關，將安全知識融入日常情境，提升師生風險辨識與自我保護能力。

靜宜學務長張秀玉表示，校園安全教育與師生密切相關，期待藉由此次活動增進生活常識與安全知能，運用於日常。面對潛在風險時，能辨識危機、避開危險，做出安全的選擇，遇到問題也能主動尋求協助。

靜宜校安生輔中心主任曾桔炫指出，系列活動中安排由台中市政府警察局交通警察大隊提供的大型車輛體驗，讓學生從駕駛角度觀察後照鏡，再下車查看設置於視線死角的機車，理解即使行人或機車就在車旁，駕駛仍可能看不見的危險。藉此提醒學生騎乘機車或步行時，應與大型車保持安全距離，遠離駕駛無法察覺的危險區域。

交通部公路局台中區監理所、中區養護工程分局及台中市政府交通局則運用教學圖卡與九宮格投球遊戲，將禮讓行人、兩段式左轉及不闖紅燈、不超速等交通觀念融入闖關，讓師生辨識違規與危險行為。清水分局透過反詐騙圖卡及教具，協助學生認識常見詐騙手法與165反詐騙諮詢管道，提升警覺，也提醒身邊同學防範受騙。

靜宜秘書處設置性別平等宣導攤位，規劃「杜絕校園性騷擾」、「尊重多元性別」及「數位與網路性別暴力防治」三大主題，搭配有獎徵答，引導學生辨識不同形式的性別暴力，建立尊重差異與性別平等的觀念。

反毒宣導以「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯：不依托、不嘗試、不隱瞞、要求助」為主題，靜宜校安生輔中心運用仿真毒品教具，介紹新興毒品及偽裝成咖啡包、電子菸等形式的毒品，搭配圖文書卡說明藥物濫用的危害。活動邀請各單位代表打擊「毒品偽裝面具」，以象徵性儀式傳達拒絕毒品誘惑、主動求助的觀念。

沙鹿消防分隊以大富翁遊戲設計防災問答，將居住安全與緊急應變融入遊戲，讓師生認識租屋處一氧化碳中毒的預防方法，及火警、地震發生時的避難知識。現場設置國軍人才招募攤位，透過解說與仿真步槍射擊、戰鬥服裝著裝等安排，讓學生認識軍職，探索生涯選擇。

NBF新型態機車在校內停車場舉辦「師生免費機車安全健檢」，負責人林添龍表示，希望透過健檢協助師生及早發現機件問題，養成定期保養的習慣。參與學生表示，免費檢查讓自己更了解車輛狀況，日常騎乘也更加安心。

活動吸引許多國際學生參加，多元的互動內容令他們印象深刻，坐上大型車駕駛座後，了解後照鏡的視野限制，未來會更加留意與大型車的距離。透過闖關也學到防詐騙、防災及性平知識，理解尊重多元性別的重要，將所學運用於日常。

靜宜「友善校園週」結合軍警、政府及企業等單位，推動交通安全、防詐騙、反毒、防災及性平宣導。圖／靜宜大學提供

NBF新型態機車提供師生免費機車安全健檢，協助掌握車輛狀況，提升行車安全。圖／靜宜大學提供

靜宜大學秘書處設置性別平等宣導攤位，透過有獎徵答，引導學生建立性別平等與尊重差異的觀念。圖／靜宜大學提供

靜宜大學舉辦「友善校園週」系列活動，透過互動體驗與闖關，提升師生安全意識及自我保護能力。圖／靜宜大學提供

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