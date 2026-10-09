網爆料陽明交大教師疑涉性平 驚動校方：已校安通報 不排除為去年舊案

日前有民眾於社群平台threads，比照美國康乃爾大學引發的「I am Jane Doe」運動，意指國立陽明交通大學一名講師疑似涉及性平事件。陽明交大今天表示，不排除指控為去年個案，性平會去年已作出必要處置，但目前仍先預防性暫停教師一對一導師職務。

上周threads有網友寫下「I am Jane Doe from Cornell」、「I'm also Jane Doe from NYCU, Taiwan」並提到一名陽明交大講師，「他40歲，我19歲」。

陽明交大日前表示，醫學系與性平會昨得知相關消息已進行校安通報，並暫停該師職務，後續要再了解。今天則說明，初步了解近期沒有關於該名教師的申訴案，不排除網路指控為去年個案，性平會去年已完成調查並做出必要處置。由於上周網路貼文，目前已先預防性暫停教師一對一導師職務。

美國常春藤名校康乃爾大學近期爆發重大校園性侵醜聞，一名曾就讀該校的女學生指控，2024年曾遭兄弟會7名成員下藥並集體性侵，並控校方輕縱加害者。

美國刑事案件常以「Jane Doe」作為保護女性受害者的匿名代稱，為保護康乃爾事件當事人隱私、對抗肉搜，社群平台愈來愈多民眾自動發起「I am Jane Doe」（我是無名氏）運動，聲援、保護受害者。

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