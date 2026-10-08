巧遇系花邀吃飯！台大男曝「夢幻10分鐘」 網笑：就算她放屁也如沐春風

和正妹走在一起是什麼感覺？一位網友發文分享，自己某天巧遇社團認識的別系系花，對方不僅親切打招呼，還大方邀約一起用餐。雖然兩人僅並肩同行一小段路，但沿途感受到的滿滿「注目禮」，依舊讓他滿足又虛榮。這段「夢幻10分鐘」曝光後，引來大批網友圍觀，更笑翻嗨喊：「這十分鐘就算她放屁，你也覺得如沐春風吧」。

一位台大網友在Dcard發文，感嘆「原來這就是交到系花的感覺」。原PO詳細描述細節，表示自己某天中午正排隊等著進餐廳用餐時，突然一位在社團認識的女生和他打招呼，並大方邀約他去附近另一家不用排隊的店一起吃飯。不過這位女生的外貌是系花等級，讓原PO備感壓力，直呼：「我其貌不揚沒什麼女人緣」，如果系花沒有主動邀約，自己也不太敢開口。

結果在前往另一間餐廳的路上，原PO明顯感覺到，路人經常對相貌姣好的系花行注目禮，連系上同學和他打招呼，眼神也會時不時飄向系花。雖然僅僅同步走了一小段路，原PO也深知自己和對方絕無可能，但這「夢幻的10分鐘」還是令原PO十分感慨，由衷感謝系花邀請他一起吃飯，「這一小段路也覺得有點虛榮，原來交到系花走在路上會是這種感覺」。

貼文曝光後網友紛紛湧入，有同道中人點頭認證，表示「真的，之前跟校花朋友散步，走廊上感受滿滿的注視禮，這就是帥哥正妹的世界」，也有人分享自己和班花感情不錯，雖然對方有交往對象，但每天下課吃飯或換教室跑社團，只要走在一起都能感受到別人的目光，「本哥布林也是體驗了一把虛榮感」。

不過大部分網友皆揶揄原PO，有人忍不住叫他快醒醒「起床」、「什麼睡姿，能做這樣的夢」；也有人笑稱「人正真好欸，這十分鐘就算她放屁，你也是覺得如沐春風吧」、「來賓點唱 : 十分鐘的戀愛」、「讓你享受到最美好的部分了，還不用付背後的代價，多完美！可以回洞了」、「值了兄弟！可以吹一輩子」、「你也算是替我們哥布林族爭一口氣了，這個故事我會幫你跟族人世世代代的歌頌下去」。

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