學生團體指世新大學追查連署名單 校方駁與事實不符

世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，引發學生反彈。學生團體今天稱校方私下正追查連署名單，校方則否認，稱與事實不符。

針對近期校方整併系辦、縮減人力等措施，世新學生於社群平台等串連連署欲表達不滿。世新大學學權前進陣線總召林承熙說，也接獲通報，學校欲找出參與連署的師生，連署已經過匿名處理，但學生卻仍要被約談、被記錄，也要求校方回答憑什麼查。呼籲校方尊重公開透明、程序、學生參與與校園自由。

世新大學學權前進陣線也引用創辦人成舍我的名言「我要說話」，要求學校「只說真話」。林承熙表示，已將世新大學近期相關問題送交教育部高教司、立法院教育文化委員會要求查核，並希望校方正式回答問題。

世新大學則回應，未針對連署名單進行追查，亦未以學生是否參與連署作為約談或處理個別學生事務依據。相關連署由發起團體自行辦理，連署資料亦由該團體自行蒐集與管理，對於所稱學校依據連署名單追查或約談學生之說法，與事實不符。

世新大學也說，對於校務制度、行政調整及教學資源等各項意見，將持續透過既有機制進行說明與溝通，並持續檢視及優化相關作法。

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