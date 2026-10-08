聽新聞
0:00 / 0:00
學生團體指世新大學追查連署名單 校方駁與事實不符
世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，引發學生反彈。學生團體今天稱校方私下正追查連署名單，校方則否認，稱與事實不符。
針對近期校方整併系辦、縮減人力等措施，世新學生於社群平台等串連連署欲表達不滿。世新大學學權前進陣線總召林承熙說，也接獲通報，學校欲找出參與連署的師生，連署已經過匿名處理，但學生卻仍要被約談、被記錄，也要求校方回答憑什麼查。呼籲校方尊重公開透明、程序、學生參與與校園自由。
世新大學學權前進陣線也引用創辦人成舍我的名言「我要說話」，要求學校「只說真話」。林承熙表示，已將世新大學近期相關問題送交教育部高教司、立法院教育文化委員會要求查核，並希望校方正式回答問題。
世新大學則回應，未針對連署名單進行追查，亦未以學生是否參與連署作為約談或處理個別學生事務依據。相關連署由發起團體自行辦理，連署資料亦由該團體自行蒐集與管理，對於所稱學校依據連署名單追查或約談學生之說法，與事實不符。
世新大學也說，對於校務制度、行政調整及教學資源等各項意見，將持續透過既有機制進行說明與溝通，並持續檢視及優化相關作法。
2026教育月》邀請您一同關心
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。