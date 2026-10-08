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華梵大學沈昭良作品展現台味 登上國慶光雕展
華梵大學攝影與VR設計系主任沈昭良長期關注台灣社會與時代記憶，超過30件攝影作品，登上國慶光雕展演，展現台灣風味，體現華梵大學推動藝術教育的重要成果。
華梵大學今天發布新聞稿，沈昭良受邀擔任2026國慶總統府建築光雕展演「民主的台灣，世界的心跳」特邀藝術家，超過30件攝影作品即日起至10月10日，每晚7時至10時於總統府前映演。
沈昭良作品長期關注台灣社會、歷史、土地與時代記憶，以獨到的影像語彙與創作視角。這次受邀的STAGE（舞台車）系列以攝影凝視舞台、表演與時代景觀，呈現沈昭良長期創作所累積的獨特視覺語言，於光雕展第一段「台味的路上觀察學」中放映。
「闇夜幽光：威權歷史遺址——安康接待室／新店軍人監獄」系列作品則深入台灣歷史遺址，以影像重新觀看被時間掩埋的記憶，被放入光雕展第三段「台味的守護」，回望30年來民主道路匯聚的能量。
沈昭良表示，受邀參與國慶光雕展演，一方面感到鼓舞與榮幸，同時也更加確信過去長期以來，拍攝、記錄台灣和土地的意義重要性。他強調，持續透過攝影書寫台灣，將會是畢生投入的首要工作。
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