清大校務會議提案討論校長續任爭議 校友總會辦餐會交流引關注

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒，雖然高為元已於上月初針對此事舉行師生及校友說明會，但褒貶參半，包括半導體學院院長林本堅及多名中研院院士都連署籲高為元自行引退，而清大4名副校長也發聯合聲明強調應循校內機制尋求共識與解方，不過，10月20日清大本學期將舉行首次校務會議，校友總會卻傳出近期對校友們發出10月14日的餐會邀請函，遭質疑此舉是想對20日的校務會議上下其手。

據悉，清大校監會已將高為元續任又赴美覓職爭議的提案送進校務會議的議程中討論，提案內容包括高續任又覓職事件是否造成清大校譽的損害、是否造成未來領導治理校務的困難。並請計算機中心提供意見調查結果，包括分教師、職員、學生及校友四群，透過校務資訊系統，做具有可信度的匿名意見調查，為期2周，可抽樣調查。

而清大校友總會理事長陳立白及榮譽理事長謝詠芬、蔡進步近期聯合署名，對清大校友發出餐會邀請函，內容提到希望透過10月14日的餐會，向校友前輩當面請益，以清華人的身分，彼此聆聽、交換想法，共同思考如何為清大尋求一個妥適且有尊嚴的方向，並強調清大是所有清大人共同的家，有不同的意見並不可怕，重要的是願意坐下來溝通，共同守護清華的價值與未來。

但是，有教授私下對清大校友總會在20日校務會議開會前搶先在14日辦餐會的動作不以為然，質疑此舉有可能是想先掌握校務會議可能的動向及討論狀況，或對校務會議上下其手，實在不妥。

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