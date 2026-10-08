拯救師資荒！台師大理工公費專班招生開紅盤 141人搶30個名額

為回應近年中學理工師資荒問題，師資培育兩大龍頭台師大、彰師大均推出相關理工教學、STEM領域等公費專班，盼吸引具物理、化學及資訊工程專業背景，甚至已有產業實務經驗的人才投入教育現場。台師大今天表示，專班今年啟動招生，物理、化學及資訊工程三組合計141人報名，核定招生名額30人，報名人數已達招生名額的4.7倍。

台師大統計指出，物理組16個名額已有45人報名；化學組5個名額有27人報名；資訊工程組9個名額則有69人報名，三組報名人數均超過招生名額，也讓各系所能從較充足的候選人才中，就專業能力、教育動機等進行甄選。

台師大校長宋曜廷表示，專班的意義不只在招生人數，30個名額當然不可能解決整體師資短缺問題，但至少讓各界看到，師資培育能有不同的可能。過去社會習慣從既有的教育培育路徑尋找教師，現在則嘗試讓不同專業背景、甚至已累積產業經驗的人才，也有一條清楚的道路可以進入教育現場。

宋曜廷也說，公費專班不單純只是希望增加教師人數，也期待不同領域的經驗可帶進未來的中學課堂。產業每天面對的不是課本中已經設定好答案的問題，而是真實、複雜、需要整合知識才能解決的狀況，若能將「problem-solving」的經驗轉化為教學，讓學生不只學到知識，而是能連結真實世界。

台師大也舉例指出，專班聚焦物理、化學及資訊工程領域，具有資訊工程背景的教師，可以將人工智慧、資料分析與運算思維融入課程；化學專業人才可以從能源、材料、環境永續及產業製程等實際議題引導學生學習；物理背景人才則能從工程科技出發，協助學生理解抽象概念。

台師大師資培育學院院長劉宇挺則表示，從報名結果來看，過去對於「業界人才是否願意轉入教育」的疑慮，至少有了初步實證回應，下一階段將更加重視人才甄選與培育品質，而非僅以招生人數作為成效指標。

劉宇挺也說，三組皆是超額甄選，代表系所不必以「補足30個名額」為目標，而能進一步挑選具專業基礎、教育熱忱的人才。會持續檢視學生進入師資培育後的學習表現、教育實習以及專業發展，作為優化培育制度的依據。又AI與產業快速變動的時代，教師需要的能力也在改變，更需要成為學習的設計者、問題的引導者，以及不同領域間的連結者。

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