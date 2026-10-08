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半導體產業鏈進駐屏科 周春米：屏科大明年設半導體封裝學士學位學程

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員許馨勻（左）今議會總質詢關切科技大廠進駐屏東，相關人才培育與水資源等配套措施是否充足。縣長周春米（右）答詢說，屏科大將設半導體封裝學士學位學程，預計明年招生40人。圖／取自縣議會直播
屏東縣議員許馨勻（左）今議會總質詢關切科技大廠進駐屏東，相關人才培育與水資源等配套措施是否充足。縣長周春米（右）答詢說，屏科大將設半導體封裝學士學位學程，預計明年招生40人。圖／取自縣議會直播

繼台積電供應鏈進駐屏東科學園區，南亞科也落腳屏科，屏東縣議員許馨勻今總質詢關切人才培育，縣長周春米今總質詢答詢說，縣府協助屏東科技大學爭取設立半導體封裝學士學位學程，獲教育部同，預計明年招生40人，成為屏東培育半導體人才重要一步；對於科技產業用水疑慮，周春米表示，絕不排擠民生及農業灌溉用水。

屏東縣議員許馨勻今總質詢關注南亞科進駐後，在水資源與人才培育是否做好相關配套。許馨勻說，科技大廠進駐是屏東產業升級契機，但不能讓在地青年「看得到、吃不到」，尤其屏科大材料工程系、環境工程與科學系，分別具備半導體材料分析、製程品管及環安衛、廢水處理等專業優勢，應建立產學合作，讓屏東子弟留鄉領高薪。

周春米答詢指出，縣府前年起積極推動高科技人才培育，去年協助屏科大爭取設立半導體學士學位學程，當時教育部仍有考量，今年終獲同意，明年大學招生將有專屬半導體學系，預計招收40名學生，「這是重大突破，也是很重要的一步」，

周春米說，近兩、三年縣府持續與屏科大、屏東大學洽談，兩校都很支持半導體人才培育，部分企業也已直接與學校合作開設相關學程。高中職部分，與大學端「3+2+N」、「3+4」等人才培育銜接計畫，希望從技職教育、升學到就業建立完整管道，讓屏東孩子畢業後在家鄉找到工作。相關計畫由副縣長、教育處及相關局處列管，每兩周追蹤進度，全面啟動在地人才培育。

另外，科技大廠進駐，屏東水資源分配，許馨勻說，擔憂未來恐出現供水缺口，縣府應提具體配套，不能與農爭水，更不能讓屏東成為科技大廠汙染受害者。

周春米回應，南亞科投資計畫後續仍由科學園區主管機關推動，縣府同步跟進相關配套。無論科學園區或其他產業園區開發，一定確保民生及農業灌溉用水不受影響，新增水源需求將透過其他建設補足。

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