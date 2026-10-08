世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，服務各系的行政人員也被重新配置，引發學生反彈。世新大學學權前進陣線欲發起「舍我學運」，提出還我系辦系秘、校務資源配置透明、還我受教權利、還我言論自由等四項訴求。

教育部日前已表示，要求世新大學針對近期的校務改革問題與師生充分溝通，若溝通情況不彰，將組成專案小組到學校訪視。

世新大學學權前進陣線今於創辦人成舍我塑像前倡議並提出四大訴求。總召林承熙表示，根據校方的預估報告，全校學生數已從近年的1.1萬人，預估今年降至9000多人，但同一份預算書也顯示，學校人事費用仍增加，但第一線的系秘書卻先消失，如此一來，學生跨系選修學分抵免究竟誰負責、系所專業判斷權何在，以及跨系所跨院個案到底誰有權限處理。

林承熙指出，學校屢稱聯合院辦內有明確的承辦單位，但學生要知道到底誰負責，請學校公開；再者，若聯合院辦涉及組織章程變更，也請學校公開法規依據。學生需要的不是一紙聲明，而是可以檢驗的資料證據。

此外，針對近期校方整併系辦、縮減人力等措施，學生也於社群平台等串連連署欲表達不滿。林承熙說，也接獲通報，學校欲找出參與連署的師生，連署已經過匿名處理，但學生卻仍要被約談、被記錄，也要求校方回答憑什麼查。呼籲校方尊重公開透明、程序、學生參與與校園自由。

世新大學學權前進陣線也引用成舍我的名言「我要說話」，要求學校「只說真話」。林承熙表示，已將世新大學近期相關問題送交教育部高教司、立法院教育文化委員會要求查核，並希望校方正式回答問題。

宣講結束，世新大學學權前進陣線備妥約30頁文件，前往校長陳清河位於行政大樓的辦公室，但正值中午時段，陳清河不在校長室，學生於門口留下相關文件並表示，若未獲回應，將會每日寄信予校長。

世新大學學權前進陣線備妥約30頁文件，前往校長陳清河位於行政大樓的辦公室，但正值中午時段，陳清河不在校長室，學生於門口留下相關文件。記者許維寧／攝影

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