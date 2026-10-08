開展一周吸逾千人參觀！中原大學邀英籍袖珍藝術家駐校掀熱潮

中原大學藝術中心近期推出「Gerry Welch夢幻袖珍娃娃屋展」，邀請長年居住中壢的英籍袖珍藝術家Gerry Welch再度回到中原展出。藝術家更親自在展場以全英文導覽，讓藝術欣賞自然結合語言學習與跨文化體驗，展現中原大學推動國際交流與美感教育的校園特色。

此次展覽集結Gerry Welch四十餘年的創作精華。繼五年前於中原大學藝術中心舉辦亞洲首展、獲得熱烈迴響後，他再度選擇中原作為與台灣觀眾交流的平台。Gerry Welch並於開幕現場表示，本次展覽預計為其創作生涯最後一次公開展出，也讓這場跨越英國與台灣的藝術交流，更添一份珍貴的紀念意義。

Gerry Welch成長於英格蘭西南部，創作深受當地都鐸式建築、鄉村小屋與英倫生活風景啟發。四十多年來，他以1：12比例打造微型建築，將英國地景、歷史氛圍與生活記憶濃縮於方寸之間。不同於依循既定圖紙製作的模型，他的作品多從日常觀察、生命記憶與想像出發，從建築結構、材質紋理到室內陳設，全由細膩手工完成，每件作品彷彿承載著一段獨特的故事。

在全英文導覽中，Gerry Welch不僅介紹作品特色與製作細節，也分享自己數十年來的創作歷程。他表示，創作並非只是雙手與思考共同完成的成果，更融入個人的情感與生命經驗，每完成一件作品，都如同將自己生命的一部分留在其中。

中原大學藝術中心主任陳敏慧表示，Gerry Welch的作品不僅呈現西方微縮藝術細膩精緻的工藝精神，更融入他長年生活於桃園中壢所累積的在地情感。此次由藝術家親自以英文與觀眾分享作品，使國際文化交流不再只是單向觀看，而是透過實際對話與互動，讓師生在校園中就能接觸不同文化、培養美感素養並拓展國際視野。

「Gerry Welch夢幻袖珍娃娃屋展」展期至2026年11月14日，於中原大學全人教育村北棟沐樂展覽廳展出，免費開放參觀。開放時間為周一至周五上午10時至下午5時、周六下午1時至下午5時，週日及國定假日休館。

藝術家Gerry Welch親自導覽「沙丘蒸氣秘苑」（Dune Steampunk Estate），分享袖珍作品的奇幻設計與建築細節。圖／中原大學提供

「Gerry Welch夢幻袖珍娃娃屋展」開展一周即吸引逾千人參觀，展現國際藝術交流與美感教育的熱烈迴響。圖／中原大學提供

藝術家Gerry Welch親自以全英文導覽作品，吸引師生專注聆聽，在藝術欣賞中展開跨文化交流。圖／中原大學提供

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