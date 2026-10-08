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嘉義米變身英語教材 嘉大跨域團隊走進國小推雙語食農教育

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大校長林翰謙致詞表示，讓食農教育從校園延伸至日常生活。圖／嘉義大學提供
嘉大校長林翰謙致詞表示，讓食農教育從校園延伸至日常生活。圖／嘉義大學提供

嘉義大學將在地稻米變成英語教材，讓國小學童不僅認識每天吃的米飯，還能用英語介紹家鄉農產。嘉大雙語食農教育團隊走進嘉義市僑平國小，結合繪本、雙語教學及米食體驗，帶領孩子認識嘉義米。嘉大校長林翰謙表示，希望將大學農業專業轉化為孩子容易理解的知識，讓食農教育從校園延伸至日常生活。

這場以「米知識及米禮盒用英語介紹給你聽」為主題的活動，邀集僑平、北園及世賢國小共同參與。嘉大學生透過雙語介紹旱稻、幸福嘉義米及各式米料理，讓學童從一粒米認識農業生產、飲食文化與地方產業。

林翰謙表示，嘉大以農業立校，長期整合農學院、理工學院、人文藝術學院及管理學院師資，將農業研究成果轉化為食農教材，並結合雙語學習，讓大學生走進國小擔任知識傳播者，實踐大學社會責任。

嘉大跨領域教師團隊自2019年起，每年至少出版一本雙語兒童食農教育繪本，內容涵蓋芝麻、藜麥、旱稻、鳳梨及農業害蟲等主題，並以嘉大吉祥物「嘉寶」串聯故事，讓農業知識更貼近兒童生活。

嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠自2025年9月起，接受嘉義市政府教育處委託，以「嘉寶田野大發現－旱稻篇」及幸福嘉義米為教材，依國小低、中、高年級設計不同程度課程，並帶領跨學院學生組成推廣團隊，規畫3年內巡迴嘉義市20所國小。

活動也將嘉義米加工產品帶入課堂，介紹市府協助奮起福米餅與新悅花園酒店推出的「翻山悦嶺－金馬63風味聯名禮盒」，以台農82號幸福嘉義米製作米餅，推出烤鴨及XO醬兩款風味。

市府建設處副處長黃淑雲表示，透過農產加工、品牌設計及跨域合作，不僅能增加嘉義米的附加價值，也讓學童理解農產品如何從農田走進市場，認識地方農業與產業發展的關係。

「米知識及米禮盒用英語介紹給你聽」為主題的活動全體與會人員合影。圖／嘉義大學提供
「米知識及米禮盒用英語介紹給你聽」為主題的活動全體與會人員合影。圖／嘉義大學提供

嘉大師長、市府長官、僑平校長合影。圖／嘉義大學提供
嘉大師長、市府長官、僑平校長合影。圖／嘉義大學提供

嘉大行觀系蕭至惠教授跟貴賓分享米餅。圖／嘉義大學提供
嘉大行觀系蕭至惠教授跟貴賓分享米餅。圖／嘉義大學提供

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