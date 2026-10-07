翻轉校園綠能 環境部攜手兩部會打造大專校院淨零轉型新引擎

為加速邁向國家「2050淨零排放」願景，環境部、教育部與經濟部7日聯手舉辦「115年大學永續長研討會」。本次吸引全國133所大專校院響應。會中針對「大學永續治理」、「校園太陽光電」及「氣候調適」三大核心議題展開深度研討，跨部會攜手全臺大專校院，共同開創「淨零韌性校園」的全新里程碑。

環境部部長彭啓明指出，大學不只是學習場域，更是迎戰減碳與氣候調適的實踐場域，他以公部門永續長制度為例，提出「政府帶頭做、大學接著做」，呼籲大學由永續長親自推動，全方位統籌碳盤查、深度節能、綠色採購、綠生活及太陽光電建置，並可投入都市造林以共同應對極端氣候與高溫。

教育部政務次長劉國偉表示，面對淨零轉型浪潮，大專校院已積極將淨零排放理念融入校務營運、教學研究與校園環境中，並鼓勵各校持續增加綠電及降低整體碳排放量。教育部進一步表示，近期已與金融監督管理委員會共同研議，將教育相關目標納入企業ESG評鑑，引導民間企業與大學合作共創永續綠色校園。

研討會特別邀集跨部會專家演講。環境部綜合規劃司司長王嶽斌以「從政府到校園：永續長聯盟的推動經驗與合作邀請」為題，分享政府永續長聯盟由副首長層級統籌的高階治理經驗；氣候變遷署副署長張根穆則剖析「大學在淨零上的角色」，強調大專校院是國家邁向淨零轉型不可或缺的核心夥伴；經濟部能源署副署長廖士煒詳細說明「太陽光電設置推動政策」，引導學校盤點校園屋頂、風雨球場及停車場等空間，極大化校園綠能應用。

環境部表示，這次研討會從公部門推動永續與淨零的治理經驗，到大學淨零角色與校園推動潛力，串聯中央政策與第一線實務經驗。未來將持續與教育部、經濟部及各大專校院建立交流機制，協助學校將永續理念落實於校務治理、教學研究與校園環境，並加速推動「環境教育2.0」，共同培育引領淨零轉型的關鍵人才，提升校園成為推動淨零轉型的搖籃。

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