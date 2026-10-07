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台東大學校長鄭憲宗宣布不續任 任期還有1年多將做好交接

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學校長鄭憲宗宣布任期屆滿後不再續任，未來1年多仍將持續推動校務及重要建設。圖／台東大學提供
台東大學校長鄭憲宗宣布任期屆滿後不再續任，未來1年多仍將持續推動校務及重要建設。圖／台東大學提供

國立台東大學校長鄭憲宗接受教育部徵詢續任意願時，正式表明現任校長任期於117年1月31日屆滿後，將不再續任。距離任期結束還有1年多，鄭憲宗表示，卸任前仍會持續推動校務，完成重要建設及交接準備。

鄭憲宗表示，擔任校長期間始終抱持「一天當成兩天在拚」的態度，希望在任期內把該做的事情做好；至於不再續任，他則以「不只做得好，也會懂得讓」自勉，盼未來由其他有志之士接棒，為台東大學注入新的力量。

雖然距離任期屆滿尚有一段時間，鄭憲宗表示，接下來仍有多項工作要推進，包括完成棒球場建設、籌備第四學院，以及進一步整合人工智慧與大學社會責任相關單位等，也會整理校務發展計畫、經費及各項合作事項，讓未來接任者能順利接手。

鄭憲宗任內推動「永續價創、幸福傳愛」理念，學校近年也陸續成立護理學系、推動AI教育及大學社會責任等工作；其中護理學系已獲教育部核定，並逐步與臺東在地醫療機構合作。

對於下一任校長人選，鄭憲宗表示，歡迎全國各地有意願、有能力的人才參與遴選，希望透過理性、尊重的方式進行，依照校務制度完成接棒。

鄭憲宗也提到，雖然117年1月底任期屆滿，但學校預計同年3月舉辦80周年校慶運動會，相關籌備工作也會提前規劃，希望即使屆時已卸任，仍能為學校重要活動做好準備。

校方表示，鄭憲宗此次表態是不再續任，並非提前離任，現階段校務仍依既定方向推動，後續將依相關程序辦理下一任校長遴選工作。

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