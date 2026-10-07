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大學排碳不輸工廠 擬以校園為核心推都市林

中央社／ 台北7日電

環境部長彭啓明指出，大型校園的排碳量不亞於工廠，如何變成綠色大學很重要；教育部表示，節能減碳未來還是必修題，而不是選修。雙方未來也將以校園為核心，共推都市林計畫。

環境部、教育部及經濟部今天共同辦理「115年大學永續長研討會」，邀集大專校院永續長、總務長及相關人員，聚焦氣候治理、永續推動經驗與校園太陽光電政策。

環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，許多大學永續做得不錯，因此攜手教育部將大學的永續長結合在一起，相信未來可以發揮更大的功效；其實大學它本身也是一個大的排碳源，比較大的校園每年排碳量已經不亞於一間工廠，所以大學如何減碳、變成一間綠色大學很重要。

教育部次長劉國偉表示，據統計，已經有99所設立了所謂的永續長或相當的位階，還有10幾所正在準備設立，也就是說已經將近8成的大學設置專任的永續單位來負責。

劉國偉指出，大學在推動教育部「大學社會責任實踐計畫」（USR）時，很多的計畫都是以環境、節能減碳為主，所以這已經是一個顯學，未來還是必修題，而不是選修。

劉國偉說，現在中小學共3600多所學校，有約78.6萬棵的樹，每一棵樹都有一個QR Code的植樹資訊系統；未來會與環境部合作，在都市林的系統裡面，有些大學環境可能納入，變成一個好的管理系統，也讓國家在圖資、在規劃上面有更好的作為，相信各大學會樂意參與。

彭啓明提到，教育部這78萬棵樹的樹籍，都包含了經緯度、樹種、生長狀況等都清清楚楚；他也期望以拆除實體水泥圍牆改種植物綠籬替代，如台北科技大學及部分中小學，一來能改善樹木生長空間與校園遮陰，同時具備顯著阻隔外界噪音的功效，校園也會更舒服。

彭啓明坦言，拆圍牆種綠籬，最困難的是與各界溝通，很多家長擔心會不會有校外人士闖入學校等等，相信透過教育部的力量，觀念溝通應該可以走得更快。

劉國偉表示，以中小學為例，都是在各社區裡面，也就是在這裡的樹如果種得好，可以擴散到周遭的環境；都市林會有部分以校園為核心往外擴散，都是可以與環境部一起合作的地方。

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校園 大學 彭啓明

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