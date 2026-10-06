學生點菜、業界解題 政大攜凱基投信開設現代金融實務課程

國立政治大學與凱基投信開設「現代金融實務：資產管理的實戰與挑戰」課程，雙邊共同規劃8堂課和期末成果發表，由業界回應學生最想了解的產業實務，並帶領學生逐步認識資產管理業、建立專業，最後整合所學提出可行方案。

政大銀行學系畢業的「直屬學長」，凱基投信董事長丁紹曾分享，近6年間，台灣ETF規模由不到新台幣1兆元成長至11兆，非ETF共同基金規模也由約2兆元增加至5兆元。

丁紹曾表示，隨ETF與定期定額投資逐步普及，年輕世代已成為推動境內基金成長的重要力量。也期許學生在學習投資工具前，先理解資產管理業所要解決的問題，進而探索未來的專業志向與職涯方向。

政大金融學系教授江永裕表示，在校園內就可以提早接觸到第一線實務經驗是難能可貴的機會，去年一位修課學生畢業後加入凱基投信研究團隊，今年將以「學姐」身分重返課堂，分享自己走進資產管理第一線的歷程，為學弟妹提供真實的職涯參考。

凱基投信總經理張慈恩表示，課程規劃源自去年修課學生的回饋，「同學想學什麼，比我們想教什麼更重要」。今年課程從DiSC自我探索出發，涵蓋ETF發展、產品設計與投資管理，也納入高資產客戶趨勢，幫助學生理解投資專業與客戶需求，進一步看見資產管理工作的多元面貌。

凱基投信投資長歐陽渭棠將親授兩堂課，帶領學生了解一檔ETF如何誕生，以及如何結合量化與基本面分析形成投資判斷。課程另外安排投資模擬競賽與World Café，讓學生與凱基投信部門主管對談，認識真實的工作內容、能力要求與職涯選擇，也了解應如何開始準備。

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