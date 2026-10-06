政治大學迎接百年 親善大使制服告別旗袍改穿西式新裝

政治大學即將迎來創校百年，親善大使「引水人」今天公布新制服，一改過去的旗袍，改為深藍與米白配色的西式制服，並選用回收寶特瓶再製纖維布料，將永續理念融入設計。

政大今天發布新聞稿指出，引水人是帶領訪客認識政大的第一線角色，平時除了接待校友、外賓與各類參訪團體，也支援校友回娘家、包種茶節等校內重要活動，一身制服也成為形塑政大第一印象的重要元素。

過去引水人的制服是旗袍，政大特別邀請新光紡織團體制服設計團隊，結合學校全新視覺識別系統，以藍色為主調，搭配柔和米白色，並在袖口、裙腰與長褲口袋藏入「出芽配色」細節。

設計團隊運用立領與高腰線條勾勒整體輪廓，同時考量引水人實際工作需求，刻意避免過度貼身，讓穿著者在接待、引導及長時間走動時仍能自在活動。女款上衣袖口加入開衩設計，裙裝則採方便行走的A字剪裁，在正式感與機能性之間取得平衡。

設計團隊在領口與裙褶加入巧思。女款上衣在立領中央留下一處三角形鏤空，為端正的領型增添輕盈感。深藍裙裝則拼接米白褶片，靜止時可維持簡潔俐落的線條，行走時則可顯露藏在裙褶間的色彩層次，呈現不同樣貌。

親善大使團長鄭儒鈺提到，過去引水人的正式服裝以旗袍為主，這次改穿西式制服，「有點像是從舊傳統跨越到一個新的時代。」她特別喜歡深藍與米白的搭配，不僅呼應政大的代表色彩，也比純白多了一分溫暖，穿起來既正式又不顯得拘謹。

鄭儒鈺分享，團員日前穿著新制服到法學院拍攝招新影片時，幾乎每一個路過教授都會問是參加什麼活動、是什麼團體。深藍與米白的新造型，讓引水人未開口介紹，就先吸引不少目光。

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