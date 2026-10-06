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文學與繪畫創作 靜宜藝術中心台灣現代文學作家七等生畫作展

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學藝術中心舉辦七等生藝術個展，展出35幅畫作，呈現其文學與繪畫的跨域創作。圖／靜宜大學提供
靜宜大學藝術中心舉辦七等生藝術個展，展出35幅畫作，呈現其文學與繪畫的跨域創作。圖／靜宜大學提供

台灣戰後現代文學代表、國家文藝獎得主七等生，創作生涯橫跨文學與繪畫。靜宜大學藝術中心即日起至10月28日展出「The Universe makes sense─自我意義的跨域追尋者：七等生藝術個展」，七等生之子劉懷拙策展，透過35幅不同階段的畫作，呈現他於文學之外，探索自我與宇宙感應的創作歷程。

靜宜大學副校長王孝熙在展覽開幕茶會中表示，每次走進藝術中心，都能感受到濃厚的藝術氣息。此次個展讓師生與民眾有機會透過畫作，看見七等生在文學之外的創作面貌。

靜宜大學藝術中心主任彭宇薰表示，藝術中心走過28年，持續舉辦豐富多元的畫展，讓師生接觸不同藝術家的創作。她很喜愛七等生的作品，閱讀時彷彿一幕幕走進人物幽暗的內心，對其獨特的文學風格印象深刻；透過策展人劉懷拙介紹，也進一步認識七等生的繪畫世界。

劉懷拙在開幕茶會中歡迎僑務顧問葉敏芬，及曾發表七等生作品研究論文的蘇峰山教授等貴賓。他回憶，父親拍攝紀錄片時曾說，自己「至今每天都在重新多認識自己一點點」，令他十分驚訝。他認為，七等生從年輕時便透過寫作探索內心的憂患與憧憬；隨著生命經驗累積，仍不斷察覺自身細微的變化，並將生命歷程帶入創作。這正是「I人藝術家」的特質，使作品呈現鮮明的個人氣質，歷經時間仍值得重新認識。

劉懷拙以「跨域追尋」為核心，串聯父親從九份礦區的靈感啟蒙、受到文壇矚目的文學創作，到回歸繪畫、走入故鄉山海寫生的心靈歷程。他指出，「The Universe makes sense, because it is sense」呼應七等生持續理解自我、感受萬物的生命追尋。對七等生而言，文字與繪畫雖是不同的表達形式，內在的思考與情感卻一脈相承；文字的韻律與繪畫的直覺感知，都是他體會美、探索生命意義的途徑。

七等生（1939─2020）畢業於台北師範學校藝術科，1962年轉向文學創作，1967年以小說「我愛黑眼珠」受文壇矚目，並於2010年獲第14屆國家文藝獎文學類肯定。他的小說具有鮮明的個人風格與視覺感，早年的藝術訓練，也成為文學創作的重要養分。

1990年後，七等生將創作重心轉向繪畫，走訪故鄉通霄的山林、沙河與海灘寫生；移居花蓮後，也持續描繪不同的山海景色。他曾在書信中寫「我的繪畫像是隨隨便便畫的，其實其中找不完有意無意自然存在的意象。」對自然與內心的敏銳觀察，始終貫穿他的創作。

此次個展涵蓋日常物件與山海風景，透過「通霄的海邊」、「綠蘋果與刀」、「花蓮山」、「海邊日落映照白石」、「沙河」及「雜樹、藤蔓和荒草的啟示」等作品，呈現七等生觀看世界的不同角度，民眾走進展場，從畫作與題名間，感受他對周遭事物的深邃觀察與想像。

七等生之子、策展人劉懷拙於開幕茶會致詞，分享父親將生命歷程融入文學與繪畫的創作特質。圖／靜宜大學提供
七等生之子、策展人劉懷拙於開幕茶會致詞，分享父親將生命歷程融入文學與繪畫的創作特質。圖／靜宜大學提供

展覽以「自我意義的跨域追尋者」為主題，串聯七等生的文學與繪畫歷程。圖／靜宜大學提供
展覽以「自我意義的跨域追尋者」為主題，串聯七等生的文學與繪畫歷程。圖／靜宜大學提供

七等生藝術個展於靜宜大學藝術中心展出至10月28日，邀請民眾透過畫作走近七等生的藝術世界。圖／靜宜大學提供
七等生藝術個展於靜宜大學藝術中心展出至10月28日，邀請民眾透過畫作走近七等生的藝術世界。圖／靜宜大學提供

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