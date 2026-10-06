台灣仿生設計競賽揭曉 仿生機器人組國防大學仿大型鳥類巡檢系統奪冠

新北市政府與台灣仿生科技發展協會合辦的2026台灣仿生設計競賽，今天舉行頒獎典禮，大專暨青創組今年共徵集52組團隊作品，並首度增設「仿生機器人組」，共有11組團隊進入決賽，展現青年將自然智慧轉化為科技應用的多元創意及跨域創新成果。

此次競賽新北市政府由農業局、環保局、秘書處及青年局分別設置永續農漁創新獎、循環經濟智慧減量獎、永續城市創新獎及永續創新獎（青創）等4項主題獎。其中農業局永續農漁創新獎由國立東華大學仿生枯落層農業抑草蓆獲得。環保局循環經濟智慧減量獎由國立中興大學挺身蛾出獲得。秘書處永續城市創新獎由國立東華大學跨領域團隊靜謐脈動－都市特種無人機獲得。青年局永續創新獎（青創）則由質崛創研有限公司H2 Cycle太陽能驅動製氫活化植物根系系統獲得。另外海委會海洋保育署也新增海洋永續創新獎，由國立中興大學機械工程學系雙層波動魚鰭兩棲載具獲得。

今年亦首度設置仿生機器人組，以自然超能力工程化：仿生機器人出任務為主題，國防大學理工學院機械及航太工程學系蒼穹守望－仿大型鳥類之智慧拍撲巡檢系統獲得冠軍。透過今年新增組別，讓仿生設計進一步跨足機械、感測控制及人工智慧領域，也展現青年將自然智慧轉化為科技應用的多元創意。

新北市農業局長諶錫輝表示，面對氣候變遷、資源循環及糧食安全等挑戰，大自然經過長時間演化累積的生存智慧，提供青年另一種解決問題的思考方式。此次透過競賽鼓勵青年從觀察自然、理解生物策略到提出創新設計，市府4個局處分別從農漁業、循環經濟、城市發展及青年創業等面向設置獎項，希望讓優秀的仿生構想不只停留在創意階段，更有機會持續精進並與實際需求連結。未來將持續鼓勵優秀團隊，促進仿生創意與實際應用接軌。

2026台灣仿生設計競賽今天舉辦頒獎典禮。圖／新北市農業局提供

國立東華大學解說「仿生枯落層農業抑草蓆」作品獲得農業局永續農漁創新獎。圖／新北市農業局提供

農業局諶錫輝局長代表市府致詞。圖／新北市農業局提供

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