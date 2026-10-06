百萬元獎學金 禾康消防、國介企業提供弘光科大環安系獎學金

弘光科技大學環境與安全衛生工程系深化產學合作，昨下午與禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司舉行「人才共育合作意向書」簽約暨新生入學獎學金捐贈儀式，弘光科大校長蘇弘毅與禾康消防總經理陳淞屏代表雙方簽署，推動「入學惜才、學校育才、攜手訓才、企業留才」人才共育計畫，從學生入學、專業培育、校外實習到畢業就業，建立完整產學人才培育機制。規劃提供20名學生、總額達100萬元的「實習—就業獎學金」。

簽約儀式於弘光科大智慧科技大樓淨零碳排中心舉行。依合作規劃，禾康消防、國介企業將從新生入學階段投入人才培育，提供10名新生每人1萬元入學獎學金；學生進入大三後，雙方將遴選具發展潛力的「產業種子學生」，每人提供2萬元獎學金，結合學校專業課程與企業實務訓練，提早培養符合產業需求的專業人才。

實習及就業銜接方面，規劃提供20名學生、總額達100萬元的「實習—就業獎學金」。學生進入企業實習後，每月可獲得3萬6千元實習津貼，除能獲取實質津貼，也能透過實際參與產業工作累積專業經驗；實習結束後選擇留任者，企業再提供每人3萬元留任獎勵，鼓勵優秀人才畢業後直接投入相關產業。

環安系系主任溫志中表示，此次合作與一般提供實習名額的產學合作不同，最大特色是企業將人才培育時間點從「畢業前」提前至「入學端」，與學校共同參與學生四年的專業養成。希望學生從大一就能認識產業，大三成為產業種子人才，大四進入企業實習，畢業後順利銜接就業，讓人才培育從學校一路延伸到職場。

溫志中表示，環安系近年積極建構「課程、證照、實習、就業」人才培育鏈，面對產業對職業安全衛生、消防安全、環境管理及淨零永續人才需求，學校除強化專業課程及證照輔導，更需要企業共同參與實務人才培育。透過此次合作，希望讓學生「入學就看得到未來」，同時協助企業提前培育及留用所需人才。

弘光科大環安系表示，雙方簽約後將陸續推動產業種子學生遴選、專業實務培訓、校外實習及畢業留任等合作，未來也將持續擴大與產業鏈結，落實「惜才、育才、訓才、留才」，培育更多具備專業知識與實務能力的環安及消防人才，創造學生、學校與企業三方共贏。

弘光科大校長蘇弘毅（右）與禾康消防總經理陳淞屏（左）代表雙方簽署。圖／弘光科大提供

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