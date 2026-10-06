快訊

徐佳青遭控攜兒出訪 外交部政次吳志中：她身為母親要照顧兒子

美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

高教枷鎖／要大學打國際賽 卻把校長當「所長」管

聽新聞
0:00 / 0:00

百萬元獎學金 禾康消防、國介企業提供弘光科大環安系獎學金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
禾康消防、國介企業提供弘光科大環安系百萬獎學金，共育環安消防專業人才。圖／弘光科大提供
禾康消防、國介企業提供弘光科大環安系百萬獎學金，共育環安消防專業人才。圖／弘光科大提供

弘光科技大學環境與安全衛生工程系深化產學合作，昨下午與禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司舉行「人才共育合作意向書」簽約暨新生入學獎學金捐贈儀式，弘光科大校長蘇弘毅與禾康消防總經理陳淞屏代表雙方簽署，推動「入學惜才、學校育才、攜手訓才、企業留才」人才共育計畫，從學生入學、專業培育、校外實習到畢業就業，建立完整產學人才培育機制。規劃提供20名學生、總額達100萬元的「實習—就業獎學金」。

簽約儀式於弘光科大智慧科技大樓淨零碳排中心舉行。依合作規劃，禾康消防、國介企業將從新生入學階段投入人才培育，提供10名新生每人1萬元入學獎學金；學生進入大三後，雙方將遴選具發展潛力的「產業種子學生」，每人提供2萬元獎學金，結合學校專業課程與企業實務訓練，提早培養符合產業需求的專業人才。

實習及就業銜接方面，規劃提供20名學生、總額達100萬元的「實習—就業獎學金」。學生進入企業實習後，每月可獲得3萬6千元實習津貼，除能獲取實質津貼，也能透過實際參與產業工作累積專業經驗；實習結束後選擇留任者，企業再提供每人3萬元留任獎勵，鼓勵優秀人才畢業後直接投入相關產業。

環安系系主任溫志中表示，此次合作與一般提供實習名額的產學合作不同，最大特色是企業將人才培育時間點從「畢業前」提前至「入學端」，與學校共同參與學生四年的專業養成。希望學生從大一就能認識產業，大三成為產業種子人才，大四進入企業實習，畢業後順利銜接就業，讓人才培育從學校一路延伸到職場。

溫志中表示，環安系近年積極建構「課程、證照、實習、就業」人才培育鏈，面對產業對職業安全衛生、消防安全、環境管理及淨零永續人才需求，學校除強化專業課程及證照輔導，更需要企業共同參與實務人才培育。透過此次合作，希望讓學生「入學就看得到未來」，同時協助企業提前培育及留用所需人才。

弘光科大環安系表示，雙方簽約後將陸續推動產業種子學生遴選、專業實務培訓、校外實習及畢業留任等合作，未來也將持續擴大與產業鏈結，落實「惜才、育才、訓才、留才」，培育更多具備專業知識與實務能力的環安及消防人才，創造學生、學校與企業三方共贏。

弘光科大校長蘇弘毅（右）與禾康消防總經理陳淞屏（左）代表雙方簽署。圖／弘光科大提供
弘光科大校長蘇弘毅（右）與禾康消防總經理陳淞屏（左）代表雙方簽署。圖／弘光科大提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

富邦人壽攜手高科大深化產學合作 三年累計逾600位學生受惠

長榮、陽明交大合推「4+1雙學士」 非理工生搶進半導體業解大廠人才荒

台灣與阿拉巴馬州簽MOU 攜手建構高科技人才鏈

父女兩代「王老師」捐250萬 為嶺東科大打造烘焙教室

相關新聞

百萬元獎學金 禾康消防、國介企業提供弘光科大環安系獎學金

弘光科技大學環境與安全衛生工程系深化產學合作，昨下午與禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司舉行「人才共育合作意向書」簽約暨新生入學獎學金捐贈儀式，弘光科大校長蘇弘毅與禾康消防總經理陳淞屏代表雙方簽署，推動「入學惜才、學校育才、攜手訓才、企業留才」人才共育計畫，從學生入學、專業培育、校外實習到畢業就業，建立完整產學人才培育機制。規劃提供20名學生、總額達100萬元的「實習—就業獎學金」。

高教枷鎖／要大學打國際賽 卻把校長當「所長」管

台灣大學校長遴選跨海邀請國際名校學者，卻常換來沉默，問題不只在薪資困境，「有沒有成就感」更是關鍵。借鏡歐洲大學協會（EUA）的大學自主評量表，歐洲頂尖大學能拿到80分的自主自由，台灣卻只能拿到慘烈的30分，大學如同教育部的「派出所」，校長則像被低薪僱用的「所長」。 大學校長們的治校反思，都指向同一個結構沉痾：台灣體制所期待的校長，是一個「聽命行事的行政首長」，而非「自主決策的學術領袖」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。