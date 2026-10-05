護理人力吃緊…中山大學首屆護理生加冠走入臨床

國立中山大學護理學系今舉行首屆加冠暨傳光典禮，並以中文、台語及英文三種語言宣讀南丁格爾誓言，成為全台首創；在護理人力吃緊、各醫院求才若渴之際，即將踏入臨床的準護理師，也成為醫療現場最期待的新血。

傳光典禮上，教師逐一替學生別上徽章，接著將燭火傳到學生手中，一盞盞燭火亮起，象徵專業與使命傳承，學生過去在教室學習生理、病理與照護知識，進入臨床後，將轉化成面對病人真實的疼痛、焦慮，以及每個必須即時做出判斷的臨床時刻。

這場典禮吸引醫療界關注，阮綜合醫院董事長劉昭宏、高醫附設中和紀念醫院護理部主任廖玉美等人到場，見證學生跨出校園的重要一刻；加拿大英屬哥倫比亞大學護理學系主任Elizabeth Saewyc、越南胡志明市醫藥大學護理學院院長Linh，以及盧美秀名譽教授、台北醫學大學副校長蔡佩珊、台大醫院副院長陳佳慧等國內外護理界人士，也親自或跨海送上祝福。

中山大學校長李志鵬表示，加冠暨傳光是護生進入臨床實習前的重要里程碑，也象徵學習從課堂走向病榻，醫療現場需要的不只是專業知識，更需要面對病患時的同理心、判斷能力，以及倫理與社會責任。

人才走進病房，只完成了第一步，護理系主任郭素娥指出，臨床工作充滿壓力與挑戰，期許學生保持學習熱忱與韌性，將全人照護理念落實在病床旁。

尤其醫療需求增加與護理缺工問題日益嚴峻，讓受過專業訓練的學生從「護理生」成為真正投入第一線「護理師」，成為最大的考驗。

護理人才的養成是一條漫長的路，醫院尋找護理新血，應讓年輕人看見護理工作的專業價值與職涯未來，願意從走進病房，選擇留在第一線，才是人才培育重要的最後一哩路。

傳光儀式由學生事務委員會主委、助理教授王俞蓉傳給學生代表黃敏。圖／中山大學提供

中山大學護理學系首屆加冠暨傳光典禮以「傳承護理心，點亮實習路」為題。圖／中山大學提供

中山大學護理系於首屆典禮中，首創以中文、台語及英文三種語言宣誓。圖／中山大學提供

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